Strelivo za tanke bi izdelovali na Poljskem

V Northrop Grummanu, orjaški ameriški korporaciji (zaseda 101. mesto na lestvici Fortune 500 največjih ameriških korporacij za leto 2022), ki proizvaja vesoljsko in obrambno tehnologijo, razmišljajo, da bi proizvodnjo 120-milimetrskega streliva za tanke imeli tudi na Poljskem.

ZDA je v interesu, da bi na stari celini povečale obrambne proizvodne zmogljivosti, je v četrtek za Reuters povedala izvršna direktorica Northrop Grummana Kathy J. Warden. Po pisanju Reutersa naj bi vse države, ki so blizu meje z Rusijo, kot so na primer Poljska, Finska in Nemčija, preučevale možne poslovne priložnosti za izdelavo ameriškega orožja v Evropi. Posli naj bi bili povezani tako z nakupom in prodajo orožja kot tudi z uvajanjem proizvodnih linij, kajti vojna v Ukrajini je preoblikovala mnenje o količinah obrambnih tehnologij, potrebnih v prihodnjih konfliktih.