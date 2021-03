Strelski center poslovneža Rakuše na odstrelu?

2.836.538

evrov znaša vrednost strelskega centra Gaj s pripadajočimi zemljišči v Pragerskem



Radečani vztrajajo pri izvršbi

Igor Rakuša je poslovnež, lastnik strelišča v Pragerskem in dober znanec arabskih šejkov ter nekdanji direktor Radeče Papirja Nove.





Igor Rakuša čaka na pravico

Radeče papir Nova je ena od manjših upnic družbe Interexpo v lasti Igorja Rakuše; slednji ji v enem od postopkov dolguje dobrih deset tisočakov.



Na dveh bregovih

Tomaž Režun, direktor proizvodnje v Radeče papirju Novi.

Premoženje Igorja Rakuše v Pragerskem se prodaja na javni dražbi.

Izklicna cena za Strelski center Gaj in zemljišča je 2,9 milijona evrov.

Upnik Goja s Ptuja je izvršbo preklical, sodišče še ne.

Če spletna dražba na okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici, sklicana za 21. april, uspe, bo, poslovnež in dober znanec arabskih šejkov ter nekdanji direktor Radeče papirja Nove (RPN), ob 2,9 milijona evrov vredno premoženje v Pragerskem, med drugim tudi ob Strelski center Gaj; nekateri upniki, med njimi tudi radeška papirnica, pa bodo poplačani. A te dražbe »ne bomo videli«, je prepričan Rakuša.»Vsem upnikom smo terjatve poplačali, a Radečani ne umaknejo predloga za izvršbo,« je za Delo dejal Rakuša. Spomnimo: zahvaljujoč njegovemu znanstvu z dubajskim prestolonaslednikom je radeška papirnica po stečaju v 2013 dobila arabskega lastnika, investicijski sklad Emkaan, ki je Rakušo tudi postavil na njeno čelo, od koder pa se je moral, ker je prek svojih družb preveč domače posloval s papirnico, po samo dveh letih posloviti Za to, da sklic aprilske dražbe s spletnih strani sodišča niti včeraj še ni bil umaknjen, Rakuša krivi »počasno delo sodišč«.Družba RPN ima do Rakuševe družbe Interexpo s sedežem v Hajdini dobrih deset tisoč evrov vredno terjatev. Petnajstkrat tolikšna, v višini dobrih 157 tisočakov, pa je terjatev Špedicije Goja s Ptuja. Nanaša se ne Interexpo in na Športno strelsko zvezo Slovenije, katere predsednik je bil pred leti tudi Rakuša. Po Rakuševih pojasnilih je bila njegova družba Interexpo porok Strelski zvezi Slovenije, od tod tudi sedanja terjatev, ki je bila primarno sicer terjatev NLB, a jo je od njih odkupilo že omenjeno podjetje Goja. »Ker smo Goji terjatev poplačali, je ta sodišče 5. marca obvestila, da umika predlog za izvršbo in predlaga preklic dražbe. Poravnali smo tudi terjatev do Komunale Ptuj. Le Radečani še vztrajajo, čeprav bi morali po uradni dolžnosti zahtevek preklicati,« je dejal Rakuša in napovedal, da bo pravico za vse pravde, ki jih ima z Radečani, iskal na evropskem sodišču.Kako in kdaj se bo končalo »sodno preganjanje« med njim in RPN, je zlasti po Rakuševi zadnji izgubljeni pravdi na višjem sodišču, ki je pred tedni zavrnilo njegovo zahtevo za začetek postopka prisilne poravnave v papirnici, in ob dejstvu, da ga bremeni še kazenska ovadba, ki so jo proti njemu vložili v RPN, težko napovedati. »Čakam na pravico,« je dogajanje komentiral Rakuša. Turistično-rekreacijsko center Gaj je s pripadajočimi zemljišči ocenjen na 2,8 milijona evrov, na njih pa je vknjižena zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje oziroma neskladne uporabe objekta. Štiri dodatna kmetijska zemljišča, ki so tudi naprodaj, so vredna slabih 15 tisočakov., direktor proizvodnje v RPN je potrdil, da je Rakuša pred petimi dnevi na račun podjetja res nakazal dobrih 4600 evrov, a ker nakazilo ni prišlo z računa dolžnika, to je Interexpa, so ga zavrnili in mu denar vrnili. V drugo je nakazilo, dodaja Režun, prišlo z Rakuševega zasebnega računa. Tokrat so denar v Radečah zarubili in Rakušo obvestili, da so kot upnik znesek pobotali oziroma vračunali zaradi poravnave neke druge zadeve, sodbe mariborskega sodišča iz leta 2019, po kateri pa glavnica še kar znaša skoraj 32.000 evrov.»Plačilo zahtevamo od dolžnika. Zato tudi nismo preklicali izvršbe,« pojasnjuje Režun. Rakuša pa, nasprotno, trdi, da Radečani zavlačujejo postopek in neutemeljeno zavračajo možnost, da poravna svoj dolg, zaradi česar Interexpu nastaja velika gospodarska škoda.