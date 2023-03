Strokovni sejmi za prodorno in napredno industrijo

Sejmi IFAM - INTRONIKA – ROBOTICS se bodo odvijali na Gospodarskem razstavišču, Ljubljana v najsodobnejših sejemskih dvoranah v Sloveniji in regiji. Vsebina strokovnih sejmov je razdeljena na posamezna področja. IFAM pokriva področja avtomatizacije, mehatronike, senzorike, montaže, sisteme za pozicioniranje, tehnologije pogonov, sisteme nadzora, industrijske komunikacije, merilne in testne tehnologije, računalniškega vida, vgrajenih sistemov, laserske tehnologije, pametne sisteme in tovarne, proizvodno informatiko, 3D tisk ter druge vsebinske segmente. Na B2B sejmu INTRONIKA se predstavljajo razstavljavci iz vsebin profesionalne in industrijske elektronike, komponent, močnostne elektronike, komunikacij, opreme in orodja, drugo. Strokovni sejem ROBOTICS je namenjen industrijskim robotom, kobotom in servisni robotiki, griperjem, orodjem in opremi ter računalniškim rešitvam – aplikacijam potrebnih za njihovo funkcioniranje.

Letos strokovne obiskovalce čaka pester prikaz zadnjih novosti - proizvodov, inovacij in rešitev v treh sejemskih dvoranah, skupno na celotni razstavni površini 7.000 m2; kjer jim bo kar triinsedemdesetih direktnih (73) razstavljavcev, ki prihajajo iz sedmih držav, poleg Slovenije (56) še iz Avstrije (6), Hrvaške (6), Serbije (2), Turčije(1), Nemcije (1), Italije(1). V letošnjem letu se lahko pohvalimo kar s šestnajstimi novimi podjetji, ki prihajajo iz petih (5) držav. Poleg Slovenije še iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Turčije.

V okviru Business foruma, ki pokriva aktualne vsebine na področju industrije, pametnih tovarn, napredkov v Agro industriji in drugo iz vidika avtomatizacije, elektronike in robotike, bodo domači in tuji strokovnjaki predstavili svoje prezentacije, predavanja in na Okroglih mizah ponudili bogat ob sejemski strokovni Program.

Nikakor ne smete zamuditi teme, ki pokrivajo Agro industrijo in vam bodo prvi dan sejma 7.marca 2023 v startu svoje rezultate dela, raziskav in prakse prikazali; Prof. dr Aleksandar D. Rodić iz Inštituta Mihailo Pupin, dr.Blaž Germšek - Kmetijski inštitut Slovenija ter Prof.dr. Zdenko Kovačić iz Univerze v Zagrebu, Fakulteta elektroniko in računalništvo. Teme bodo v nadaljevanju pokrivale vsebine in problematiko trajnostnega razvoja in pametnih tovarn.

Drugi dan 8.marec 2023 bo v celoti namenjen Kadrom za tovarne prihodnosti, kjer se boste lahko seznanili z novimi profili tovarn prihodnosti, Okroglo mizo: Krepitev ekosistema skozi prizmo človeškega potenciala, kjer bodo v omizju sodelovali; dr. Jožica Rejc, Sabina Zupan, Tina Kastelic, Manca Bašelj in inženirka leta Rosana Kolar, nadaljevali pa bomo s predtstavitvijo Junior Achivement Slovenia in zaključili z Inženirke in inženirji BOMO.

Tretji dan 09.marca 2023 bo namenjen pretežno računalniškem vidu v industrijskem okolju; Gašper Genorio – Kolektor Orodjarna, sledila bodo predavanja & prezentacije na temo 3D tisdkanja, strokovni program pa bomo zaključili z Okroglo mizo posvečeno 3D tiskanju na temo Serijska proizvodnja s 3D tiskom.

Podroben strokovni program z opisom najdete tudi na naših spletnih straneh www.icm.si

Zelo pomemben je letošnja prva organizaciji Razstave 3D tiskanja, kjer se prikazujejo štiri vodilna podjetja iz tega segmenta; Hennlich, IB-CADDY, CGS Plus in Izit iz Hrvaške.

