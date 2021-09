Supernova z novo sončno elektrarno

FOTO: Supernova

O skupini Supernova:

Eden njihovih glavnih temeljev je trajnostni in okolju prijazen razvoj, ki so ga zdaj podkrepili še s sončno elektrarno v Celju.Skupina Supernova je že pred meseci začela izvajati program Green Dot Project, s katerim želi optimizirati poslovne prakse in doseči popolno ogljično nevtralnost do leta 2030. Kot eden vodilnih investitorjev namreč verjamejo v odgovorno ravnanje z okoljem in spodbujanje uporabe obnovljivih in trajnostnih virov energije. Zato sta v jedru njihove strategije proizvodnja trajnostne energije in skrbno ravnanje z naravnimi viri, k čemur stremijo pri gradnji svojih napredno zasnovanih objektov.Tako so do zdaj v Sloveniji in Avstriji zagnali že 22 strešnih sončnih elektrarn, do konca leta 2023 pa jih imajo v vsej skupini v načrtu vzpostaviti 67. S proizvedeno zeleno energijo na strehah nakupovalnih centrov sicer v povprečju pokrijejo 35 % porabe energije objektov, skupno pa bodo ob dokončanju proizvedle 53,3 gigavatnih ur električne energije in močno pripomogle k zmanjšanju ogljičnega odtisa.Poleg tega pa Supernova v Avstriji in na Hrvaškem razvija sončne elektrarne tudi na poljih, katerih kapaciteta bo skupaj več kot 50 gigavatnih ur.»Skupina Supernova, ki se specializira za nakupovalne centre, si že leta prizadeva za izboljšanje energijske učinkovitosti in zmanjšanje emisij CO. Pri tem dajemo poseben poudarek na obnovljive vire energije. Trenutno je približno 33 % razpoložljivih strešnih površin objektov Supernove pokritih s sončnimi elektrarnami, katerih skupna moč znaša 16,1 megavata. V pripravi pa so tudi številni projekti z vetrno energijo,« trajnostna prizadevanja Supernove komentira njen direktor Markus Pinngera.Med zadnja od njih se zagotovo uvršča sončna elektrarna v Celju, ki so jo zagnali prav te dni. Sončni paneli na strehi nakupovalnega centra Supernova Mercator Celje proizvedejo približno 755.000 kilovatnih ur električne energije, kar je enako višini porabe 250 povprečnih slovenskih gospodinjstev. To je že 13. sončna elektrarna Supernove v Sloveniji, cilj pa je nadaljevati v tem tempu in z njimi opremiti vse objekte, ki jih bo mogoče.Sončne elektrarne sicer niso edini način, kako si Supernova prizadeva zmanjšati emisije CO. Tu so še zamenjava običajnih svetil z energijsko prijazno LED-tehnologijo, kar so v vseh obstoječih objektih dosegli že sredi letošnjega leta, vzpostavitev prvih vetrnih parkov na Hrvaškem, v Srbiji in Albaniji, program energijske učinkovitosti, s katerim želijo s pametnimi sistemi optimizirati ogrevanje in hlajenje v nakupovalnih centrih, ter zelene površine okoli nakupovalnih centrov.Odličen primer zadnjega je nova parkirna hiša, ki je del projekta posodobitve nakupovalnega centra Supernova Ljubljana Rudnik. Pri njeni gradnji so namreč upoštevali najnovejše okoljske standarde, njeno fasado pa bodo pokrili z zelenimi površinami v obliki navpičnih vrtov, ki zagotavljajo naravno senco in prijetno okolje za vse obiskovalce.Kar se tiče doseganja ogljične nevtralnosti, Slovenija velja za vzorčen primer, saj je cilj tu že skoraj dosežen. Po vzoru Slovenije so se namreč v vseh drugih državah, v katerih Supernova deluje, začele pobude za uvedbo LED-tehnologije in sončnih elektrarn. Skupina Supernova upravlja 25 nakupovalnih centrov in nakupovalnih parkov v Sloveniji in dodatno 49 nakupovalnih centrov in nakupovalnih parkov ter OBI-jeve prodajalne na Hrvaškem, v Avstriji in na Slovaškem.Skupina Supernova je mednarodno podjetje s sedežem v Gradcu, usmerjeno v razvoj in upravljanje poslovnih nepremičnin v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji. Poleg omenjenih ključnih trgov je dejavna tudi v Nemčiji, na Slovaškem in v Romuniji.Trenutni portfelj skupine obsega 74 nepremičnin (in sedem nerazvitih lokacij) in ima bruto vrednost sredstev 1,4 milijarde EUR.Na slovenski trg so vstopili leta 2002 z razvojem dveh prodajaln tipa »naredi sam« ter dveh nakupovalnih centrov v Ljubljani in Kopru. V letu 2008 so pomemben del slovenskega portfelja prodali podjetju Pramerica in odprli nakupovalni center Supernova Ljubljana Rudnik.Skupina Supernova je v letu 2019 dosegla vodilni maloprodajni položaj na slovenskem trgu po številu nakupovalnih središč in skupni zakupni površini. Sprva je prevzela deset trgovskih objektov iz portfelja Mercatorja (Ljubljana Šiška, Kranj Primskovo, Kranj Savski otok, Ajdovščina, Celje, Jesenice, Koper, Slovenj Gradec, Novo mesto, Postojna). Istega leta je nadaljevala uspešno širitev s prevzemom 11 nakupovalnih centrov podjetja Centrice Real Estate GmbH ameriškega sklada Lone Star. To so nakupovalni centri Qlandia v Kamniku, Kranju, Krškem, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju, pa tudi nakupovalni parki v Mariboru Tezno, Metliki, na Ravnah na Koroškem in v Slovenskih Konjicah.Skupina Supernova si je v zadnjih mesecih močno prizadevala za povečanje kakovosti storitev, ponudbe in celotne infrastrukture pridobljenih centrov. Prav tako so vlagali v marketinške dejavnosti in vse svoje centre združili pod isto vizualno identiteto – blagovno znamko Supernova. Postopek preimenovanja centrov Mercator in Qlandia v centre Supernova je končan, izjeme so manjša nakupovalna središča, ki jih preimenovanje še čaka.Doslej je Supernova v svojih 25 operativnih projektih, ki zaposlujejo več kot 10.000 ljudi, z naložbenimi in razvojnimi dejavnostmi v Sloveniji vložila več kot 500 milijonov evrov.Skupina Supernova z inteligentnim razvojem in strateškimi prevzemi načrtuje nadaljnjo rast skupine ob spoštovanju konservativne strukture financiranja, hkrati pa vlaga v rastoče trge, kot so hotelske nepremičnine in obnovljivi viri energije.Naročnik oglasne vsebine je Supernova