Svetovna banka znižuje napovedi in svari pred recesijo

Svetovna banka je precej znižala napoved letošnje svetovne gospodarske rasti, in sicer s treh na 1,7 odstotka. To je tretja najnižja številka v zadnjih desetletjih, po recesijah, ki sta jih povzročili finančna kriza leta 2009 in pandemija v letu 2020. Tako velik upad je posledica sočasnega delovanja treh dejavnikov: zaostrene denarne politike za omejitev rekordno visoke inflacije, poslabšanja pogojev financiranja in nadaljevanja motenj, ki jih povzroča ruska invazija v Ukrajino. Za prihodnje leto 2024 analitiki napovedujejo postopno okrevanje in zvišanje svetovne gospodarske rasti na 2,7 odstotka.