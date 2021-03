T-2 Telekom Slovenije toži za 50 milijonov evrov

Telekom in T2 sta se v preteklosti poravnala

Družba T-2 toži Telekom Slovenije, je nacionalni operater sporočil prek spletnih strani Ljubljanske borze. Skupno gre za okoli 50 milijonov evrov zahtevkov zaradi škode, ki naj bi jo T-2 utrpel v obdobju od 1. septembra 2018 do 31. julija lani. T-2 zahteva plačil škode v višini 12,2 milijona evrov, plačila izgubljenega dobička v višini 35,8 milijona evrov ter ugotovitev neobstoja terjatev 1,8 milijona evrov s pripadki.Telekom Slovenije bo o svojih nadaljnjih postopkih v tej zadevi delničarje in javnost sproti obveščal, so navedli na seonetu. Telekom Slovenije in T-2 sta septembra leta 2018 sklenila sodno poravnavo zaradi zlorabe prevladujočega položaja. T-2 je od Telekoma terjal plačilo 129,56 milijona evrov odškodnine, kolikšna je bila poravnava, pa takrat podjetji nista razkrili,.T-2 je odškodninsko tožbo v višini 129,56 milijona evrov z obrestmi vložil v začetku leta 2007 zaradi zlorabe Telekomovega prevladujočega položaja na trgu.Ta naj bi namreč T-2 tehnično oviral pri ponujanju svežnjev za dostop do spleta prek tehnologije VDSL. Da je Telekom zlorabljal položaj pri zagotavljanju dostopa do svojega omrežja alternativnim operaterjem, je februarja 2015 ugotovila tudi Agencija za varstvo konkurence.