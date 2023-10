Tehnologija lahko zmanjša število pacientov

V nadaljevanju preberite:

Tehnologija je tudi v zdravstvo in zdravstvene sisteme vstopila skozi velika vrata. Žal je tam, vsaj v Sloveniji, niso sprejeli odprtih rok. A tako, kot se digitalizira gospodarstvo, se bo moralo digitalizirati tudi zdravstvo, kjer je sistemskih neučinkovitosti in težav ogromno. Prav mogoče je, da bi digitalizacija v zdravstvu odpravila ogromno ozkih grl in neučinkovitosti, da bi hkrati omogočila boljšo oskrbo bolnikov in višje plače zdravstvenemu osebju.