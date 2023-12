Tehnologija prebojnih inovacij je usmerjena v okolje

V nadaljevanju preberite:

Tehnologija spreminja kontekst, v katerem živimo, delamo in se zabavamo, ter na novo opredeljuje poslovanje podjetij in industrije. Prav tako ponuja rešitve za reševanje kompleksnih okoljskih in družbenih izzivov.

Na katere nastajajoče tehnologije bi torej morali biti odločevalci v podjetjih, podjetniki, vladniki in nevladniki ter državljani pozorni v prihodnjih letih? Poročilo Svetovnega gospodarskega foruma v sodelovanju z organizacijo Frontiers združuje poglede več kot 90 akademikov, vodilnih v industriji in futuristov iz 20 držav po vsem svetu. Skupaj namreč iščejo tehnologije, ki bodo v prihodnjih treh do petih letih najverjetneje vplivale na ljudi in planet – od trajnostnih rešitev, ki pomagajo v boju proti podnebnim spremembam, do najrazličnejših modelov umetne inteligence