Tehnologija prodira v bančništvo in finance

Panogi bančništva in financ postajata tehnološko gnani, kar ni nepričakovano, saj gre za področji s precej jasnimi pravili igre. In prav tehnologije so to panogo pretresle med prvimi – telefonsko, spletno in mobilno bančništvo so poskrbeli za krčenje vrst v bančnih poslovalnicah.

Celo do te mere, da so banke začele poslovalnice zapirati. A to je bil le kamenček, ki je sprožil plaz v finančni industriji. Uporabniki bančnih storitev si namreč želimo (še) bolj personaliziranih ponudb, storitev in uporabniških izkušenj. Čakanje pred bančnim okencem za nas ne pride več v poštev. Kaj nam torej novo leto prinaša na področju bančništva in financ?