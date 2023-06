Tektonska prelomnica: z umetno inteligenco lahko dosežete več

»Svet je na prelomnici nove računalniške dobe,« je prepričan Jensen Huang, glavni izvršni direktor Nvidie. Na področju umetne inteligence se namreč dogajajo tektonski premiki, ki bodo korenito zaznamovali našo prihodnost. In samo tisti, ki bodo te spremembe razumeli, se z njimi spoprijateljili in jih izkoristili tudi pri svojem poslovnem razvoju, bodo lahko izstopali iz povprečja.

UI: Kaj bo naslednja velika stvar?

Vse od lanskega novembra, ko je Chat GPT postal svetovna senzacija, se pojavljajo vprašanja, kje vse se lahko umetna inteligenca uporablja in kakšen je njen tehnološki potencial. O takojšnji uporabi, priložnostih in tudi potencialnih nevarnostih bo v izjemno zanimivem in aktualnem webinarju spregovoril dr. Jure Leskovec, profesor na univerzi Stanford, strokovnjak s področja umetne inteligence, strojnega učenja, družbenih omrežij, rudarjenja podatkov, velikih grafov in omrežij ter z izkušnjami iz prakse v podjetju Pinterest in Kumo.AI, katerega soustanovitelj je in kjer vodi razvojno-raziskovalno ekipo.

Ne zamudite torej priložnosti, da vam mednarodno priznani strokovnjak odgovori na najbolj aktualna vprašanja. Odgovori vam lahko za vedno spremenijo pogled na spreminjajoči se svet.

Kaj je umetna inteligenca (angleško artificial intelligence, s kratico UI)? Kako deluje, kaj je (sploh) potrebno, da deluje?

Kaj vpliva na verodostojnost diagnostičnih in napovednih orodij?

Kako UI že vpliva in bo vplivala na gospodarstvo: rast, produktivnost, stroškovno učinkovitost …?

V katerih panogah si (že) obetamo največ, kje je največji potencial?

Že desetletja ni bilo tako pomembnega izuma in tako razsežne računalniške revolucije, ki bo tako močno vplivala na naš vsakdan, naš posel in prihodnost. Zato ostanite v koraku s časom in se prijavite na webinar.

Kjer se skrivajo prave finančne priložnosti z umetno inteligenco

Preboji na področju umetne inteligence lahko pomenijo napredek s potencialno velikimi makroekonomskimi učinki. Nova raziskava banke Goldman Sachs kaže, da bi lahko »široko« sprejetje umetne inteligence v obdobju desetih let svetovni BDP povečalo za sedem odstotkov.

Posledično se veliki premiki dogajajo tudi že na borznem parketu. A tako kot v času zlate mrzlice, ko je najprej zacvetela prodaja krampov in lopat, je tudi prvi večji zmagovalec UI mrzlice proizvajalec polprevodnikov za umetno inteligenco Nvidia, ki je maja letos presenetil z rezultati in skoraj čez noč postal podjetje, vredno skoraj bilijon (1000 milijard) dolarjev. Samo v enem dnevu, 25. maja 2023, se je tržna kapitalizacija podjetja povečala za 184 milijard dolarjev, kar je eden največjih enodnevnih poskokov v zgodovini kapitalskih trgov. Njegova glavna dejavnost je oblikovanje visoko zmogljivih čipov. Sprva jih je prodajalo navdušencem nad videoigrami. Čipi so bili zelo učinkoviti tudi pri usposabljanju modelov UI in za podjetje se je pojavil nov, cvetoč trg. Posledično so bili nagrajeni tudi vlagatelji. Zanimanje vlagateljev za UI se je povečalo.

Vprašanja, ki se porajajo v luči vseh teh hitrih sprememb:

Kako se odvijajo borzne zgodbe delnic podjetij, povezanih z umetno inteligenco: Nvidie, Microsofta, Googla, AMD, Adobe in Palantirja?

Kako UI uporabljajo upravitelji premoženja?

Ali lahko UI napove donose v prihodnosti?

Kako vlagati v UI?

Tudi na ta vprašanja boste dobili strokovno podkovane odgovore. V UI se lahko vlaga tudi prek vzajemnih skladov. In to je morda tudi vaša priložnost, da ujamete nov naložbeni trend. 13. junija 2023 ob 17. uri se pridružite finančnemu webinarju UI: kaj bo naslednja velika stvar? To je vaša priložnost za nove spremembe.







