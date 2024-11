Teme, ki krojijo prihodnost

Katera vprašanja in razvoj spodbujajo družbo? Katere probleme je treba rešiti? Katere inovacije in znanstvena spoznanja nas bodo popeljale naprej? To, kar gane ljudi, gane tudi gospodarstvo. In to, s čimer se ukvarja gospodarstvo, je skoraj vedno zelo pomembno za vlagatelje, saj se vanj usmerjajo kapitalski tokovi.

Družba Raiffeisen Capital Management je opredelila teme prihodnosti, ki so v luči podnebne krize in drugih družbenih izzivov še posebej pomembne. Trenutno so to teme energije, tehnologije, infrastrukture, surovin, krožnega gospodarstva, mobilnosti ter zdravja, prehrane in dobrega počutja. Seznam tem nikakor ni statičen, temveč temelji na glavnih geopolitičnih in globalnih gospodarskih dogodkih ter se sproti širi.

Energija

Podnebne spremembe in s tem povezana potreba po energetskem prehodu sta med najbolj perečimi vprašanji našega časa. Hkrati z dolgoročnim ciljem postopnega opuščanja fosilnih goriv se bo povpraševanje po električni energiji v prihodnjih 20 letih povečalo za približno 60 odstotkov, med drugim zaradi rasti prebivalstva in elektrifikacije mobilnosti.

Po napovedih Mednarodne agencije za energijo (IAE) to pomeni, da bo treba do leta 2040 v obnovljive vire energije, kot so vetrna, sončna in vodna energija, vložiti približno sedem bilijonov ameriških dolarjev. Nadaljnjih osem bilijonov ameriških dolarjev bo treba vložiti v prenosna in distribucijska omrežja, da bodo primerna za večje količine vetrne in sončne energije. Energetski prehod nam bo dolgoročno ponudil velike priložnosti za rast.

Infrastruktura

Zagotavljanje delujoče infrastrukture je ena najpomembnejših nalog vlad in javne uprave. Lokalne oblasti vlagajo ogromno finančnih sredstev v gradnjo, vzdrževanje in posodobitev infrastrukturnih objektov, kot so prometna omrežja, preskrba z energijo, bolnišnice, izobraževalne ustanove itd. V povezavi z energetskim prehodom se bo v prihodnosti verjetno veliko več teh sredstev vlagalo v to, da bodo ti lokalni objekti primerni za prihodnost in čim bolj nevtralni glede emisij CO 2 . Za to bodo potrebne inovacije, pa tudi vlagatelji, ki bodo spremljali to preobrazbo.

Mobilnost

Zaradi rasti svetovnega urbanega prebivalstva se povečuje tudi mobilnost. Mesta z najboljšimi prometnimi sistemi so med najbolj privlačnimi na svetu. Hkrati mora biti mobilnost okolju prijazna. Nova generacija ne razmišlja o lastništvu vozila, temveč uporablja mobilnost kot storitev. Skoraj nobena druga panoga nima tako dolgih naložbenih ciklov in tako hitro spreminjajočih se zahtev. To ponuja številne naložbene priložnosti.

Zdravje, prehrana in dobro počutje

Po nekaterih ocenah bo leta 2050 na tem planetu živelo deset milijard ljudi. Zaradi napredka v medicini in zdravstvu bomo bistveno starejši, nadaljeval pa se bo trend urbanizacije. Odgovoren življenjski slog bo osnovni pogoj za dobro skupno življenje. Hiter razvoj na področju zdravja, prehrane in dobrega počutja ustvarja številne naložbene priložnosti za vlagatelje.

Tehnologija

Tehnološki sektor je med vlagatelji že od nekdaj priljubljen. Podjetja danes ne morejo zaobiti naložb v najsodobnejše tehnologije, pa naj gre za omrežne tehnologije in tehnologije za shranjevanje podatkov ali aplikacije umetne inteligence, kot so klepetalni boti. Prepoznavanje trendov in čim zgodnejše vlaganje v razvojni cikel tehnologije sta lahko odločilna za uspeh. A za to moramo dobro poznati trg in akterje ter vedeti, kam ne vlagati.

Surovine

Povpraševanje po surovinah se je v zadnjih letih močno spremenilo. Vojna med Rusijo in Ukrajino je na primer povzročila pomanjkanje ponudbe, in to ne le na področju energije (nafte in plina). Nikelj (baterije za električna vozila in nerjavno jeklo), paladij (katalizatorji) in titan (sodobna letala in vojaške aplikacije) so prav tako surovine, po katerih je trenutno veliko povpraševanja. Še posebno pri nekaterih surovinah je zaradi energetskega prehoda izjemno veliko. Vsak električni avtomobil namreč potrebuje štirikrat več bakra kot klasični motor z notranjim izgorevanjem, da ne omenjamo polnilnih postaji in kablov. Brez aluminija, cinka, niklja in srebra pa ne bo energetskega prehoda.

Krožno gospodarstvo in recikliranje

Priložnosti za vlagatelje ustvarja tudi povpraševanje po trajnostnih izdelkih, ki hitro narašča. Odgovorni proizvodnji s čim manjšo porabo virov pripisuje pomen tudi vse več proizvajalcev. V poslovnem modelu, ki temelji na krožnem gospodarstvu in recikliranju, se življenjska doba izdelkov vse bolj podaljšuje, količina odpadkov pa se zmanjšuje. Ko se življenjska doba izdelka izteče, viri in materiali v največji možni meri ostanejo v gospodarstvu. To pomeni, da se vedno znova uporabljajo in še naprej ustvarjajo dodano vrednost. Sama zasnova izdelkov pomembno vpliva na recikliranje in ponovno uporabo v krožnem gospodarstvu. To področje pa odpira ogromno priložnosti tako za mlada zagonska podjetja kot tudi za uveljavljena podjetja.