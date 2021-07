Teš na tankem robu bankrota

V nadaljevanju preberite:

Konec lanskega leta je Termoelektrarna Šoštanj, ki proizvede tretjino slovenske električne energije, po javno dostopnih podatkih postala insolventna. Družba je ponovno postala plačilno sposobna s prejetjem odškodnine od ameriške skupine GE po zunajsodni poravnavi zaradi spora pri gradnji bloka šest. Vendar naj bi po neuradnih informacijah Teš ob koncu leta ali še prej znova postal insolventen. Komu še grozi plačilna nesposobnost? Kaj je razlog za zadnje težave? Kakšno je bilo poslovanje Teša, Premogovnika in HSE? Kako odgovarjajo v HSE, SDH in na ministrstvu za infrastrukturo? Kako je HSE lani reševal Teš in Premogovnik ter zakaj imajo letos pri tem večje težave?