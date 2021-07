Težave zaradi emisijskih kuponov omilila dražja elektrika

V nadaljevanju preberite:

Prihodnje poslovanje Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje je močno odvisno od gibanja cen emisijskih kuponov in električne energije. Rast prvih žene Teš proti insolventnosti. Še aprila in maja je več strokovnjakov opozarjalo, da zaradi visokih cen kuponov Tešu grozi zaprtje že prihodnje leto ali leta 2024. So pa težave v zadnjih dveh mesecih ublažile naraščajoče cene elektrike.