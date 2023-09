Toshiba odhaja v zasebno lastništvo

V nadaljevanju preberite:

Eno največjih in najstarejših japonskih podjetij (ustanovljeno je bilo leta 1875) je po 74 letih javnega kotiranja na borzah pristalo v večinski lasti zasebnih investitorjev. Delnice bodo umaknjene s trga predvidoma do konca leta. Iz Toshibe je prišlo sporočilo, da različni pogledi delničarjev preveč ovirajo poslovanje, da bi z njimi lahko sledili dolgoročni strategiji, osredotočeni na digitalne storitve z visokimi maržami.

Konzorcij pod vodstvom JIP je odkupil 78,65 odstotka delnic Toshibe za 13,5 milijarde dolarjev. To je skupini dalo več kot dvetretjinsko večino, kar bi zadostovalo za iztiskanje preostalih, predvsem ameriških delničarjev. To bo, kot so sporočili iz Toshibe, »okrepilo moralo podjetja«.

Težave v Toshibi so se začele leta 2015 z razkritjem neprimernih računovodskih praks, v katerih so zaradi pritiskov določenih delničarjev prikazovali višje dobičke, kot so bili v resnici.