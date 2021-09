Trajnost v finančni industriji

Dogodek je brezplačen. Potekal bo v angleškem jeziku na platformi Zoom. Vljudno vabljeni.



Prijavite se lahko tukaj. Z dogodkom želimo v času predsedovanja Slovenije Svetu EU poudariti pomembnost in izzive trajnostne transformacije finančnega sektorja ter njihov vpliv na doseganje ciljev Evropskega zelenega dogovora.Dogodek je brezplačen. Potekal bo v angleškem jeziku na platformi Zoom. Vljudno vabljeni.

Evropski državljani se glede na raziskave Eurobarometra vse bolj zavedajo, da so klimatske spremembe eden glavnih svetovnih izzivov. Človek je s svojimi aktivnostmi dejansko dosegel meje vzdržnosti našega planeta. Veliko aktivnosti je zato usmerjeno v trajnostno transformacijo poslovnih in družbenih modelov. Pomembno vlogo pri tem imajo finančne institucije, saj usmerjajo kapitalske in denarne tokove.O vlogi finančnega sektorja pri trajnostni transformaciji gospodarstva ter vplivih nove regulative, ki zadeva trajnostni prehod, bodo govorili na dogodku, ki bo 22. septembra v organizaciji društva CFA Slovenija in ob sodelovanju CFA institute.Na dogodku bodo sodelovali, vodja regulatornega oddelka EMEA, CFA Institue,, CFA, Predsednik CFA Society Slovenia,, generalni direktor Direktorata za zakladništvo, Ministrstvo za finance,, viceguverner, namestnik guvernerja, Banka Slovenije,, višji svetovalec - področni sekretar, Agencija za trg vrednostnih papirjev,, CFA, ustanoviteljica in direktorica Blockhapp d. o. o.,upravljavka politik, resor za trajnostne finance, Evropska komisijaNaročnik oglasne vsebine je Društvo CFA Slovenija