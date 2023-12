Trajnostni polet čez Atlantik

Britanski letalski prevoznik Virgin Atlantic je prejšnji torek čez Atlantik prvič poletel s trajnostnim letalskim gorivom (SAF). Iz Londona v New York so povabljeni potniki, ki jih je gostil ustanovitelj Virgina Richard Branson, poleteli z boeingom 787 dreamliner.

Prvič z velikim letalom

Virginov let je bil prvi, pri katerem so SAF uporabili za pogon velikega potniškega letala. Sicer je sploh prvi polet s SAF novembra izvedlo ameriško podjetje Gulfstream Aerospace, a je šlo za manjše, poslovno letalo.

Sintetično pridobljeno gorivo iz organskih odpadnih snovi je trenutno ena od »vročih« pobud, ki naj bi zmanjšale ogljični odtis potovanja z letali. SAF je narejen iz trajnostnih virov, kot so kmetijski odpadki in rabljeno jedilno olje, njegova proizvodnja in uporaba pa povzročita do 70 odstotkov manj izpustov CO 2 kot primerljiva količina kerozina, ki je izdelan iz nafte. Vendar pa je poleg omejenosti virov za izdelavo SAF problem tudi ta, da je trajnostno gorivo nekajkrat dražje od klasičnega. Tudi zato komercialni poleti z njim trenutno še niso mogoči brez subvencij. Virgin Atlantic je tako za demonstracijo učinkovitosti SAF od britanske vlade prejel okoli milijon funtov.

»Zeleno« ni nujno tudi zeleno

Okoljevarstvene organizacije pa so Bransonov polet kritizirale in ga označile za zeleno zavajanje. »Medtem ko se javnost osredotoča na navidezno zeleni let, se vsak dan opravi 100.000 letov, za katere se uporabljajo fosilna goriva,« je dejala Magdalena Heuwieser iz mreže Stay Grounded.

Glavni znanstvenik organizacije Greenpeace Doug Parr je opozoril, da sestavine za trajnostno gorivo niso na voljo v dovolj velikih količinah, da bi z njim lahko pomembno vplivali na emisije v letalstvu, ter da je njegova izdelava zelo draga. »Edini učinkovit način za kratkoročno reševanje emisij v letalstvu je zmanjšanje povpraševanja,« je poudaril.