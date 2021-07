Trg dela ostaja pomembnejši od trenutne inflacije

V nadaljevanju preberite:

Na kapitalskih trgih so razmišljanja udeležencev in opazovalcev še vedno precej usmerjena k podatkom o inflaciji. Ta zadnje mesece vzbuja veliko pozornosti ne samo zaradi medletnih rasti, ampak tudi zaradi vztrajanja rasti cen pri surovinah. Med centralnimi bankami še vedno prevladuje mnenje, da je zadnja rast inflacija bolj prehodnega značaja in momenta, ki naj bi že v drugem letu popustil. Analogijo lahko iščemo v letu 2011, po katerem se je inflacijska stopnja spet začela ohlajati.