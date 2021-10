Trgovina je presegla raven pred pandemijo

INFOGRAFIKA: Delo

Oživitev svetovne gospodarske aktivnosti je trgovino z blagom dvignila nad vrhunec pred pandemijo covida-19, je sporočila Svetovna trgovinska organizacija (WTO), ki je navzgor popravila oceno svetovne blagovne menjave za leti 2021 in 2022. Trgovina z blagom se bo letos na svetovni ravni povečala za 10,8 odstotka, prihodnje leto pa za 4,7.WTO je v predhodni napovedi, objavljeni marca, za letos napovedovala osemodstotno rast obsega svetovne blagovne menjave, za leto 2022 pa štiriodstotno. Stopnja rasti se bo po oceni WTO predvidoma umirila, saj se bo trgovina z blagom vrnila k dolgoročnemu trendu, kot je bil pred začetkom pandemije covida-19.Težave s ponudbo, kot so pomanjkanje čipov in zaostanki v pristaniščih, lahko obremenjujejo dobavne verige, a je malo verjetno, da bodo vplivale na globalne agregate. Največje negativno tveganje za trgovino z blagom je prav pandemija covida-19.»Trgovina z blagom je bila ključno orodje v boju s pandemijo in ta močna rast poudarja, kako pomembna bo pri podpiranju okrevanja svetovnega gospodarstva,« je dejala generalna direktorica WTO Ngozi Okonjo-Iweala.Dodala je, da nepravičen dostop do cepiv proti covidu-19 poslabšuje gospodarske razlike po regijah. Dlje ko se bo neenak dostop do cepiv trajal, večja je verjetnost, da se bodo pojavile še nevarnejše različice koronavirusa, kar zavira dosedanji zdravstveni in gospodarski napredek.