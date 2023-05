Tri prijave za direktorja stanovanjskega sklada

Na delovno mesto direktorja/-ice Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, so se prijavili trije kandidati, so na vprašanje Dela odgovorili na Stanovanjskem skladu. Tega do 30. 6. vodi direktor Črtomir Remec.

»Izborni postopek skladno z veljavno zakonodajo še vedno poteka. Direktorja za dobo štirih let imenuje ustanovitelj Stanovanjskega sklada RS, ki ga zastopa Vlada RS ter o tem obvesti javnost,« so sporočili.