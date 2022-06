Tudi cena niklja je izziv za proizvajalce baterij

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih letih se svetovno gospodarstvo in družba pospešeno pripravljata na prehod na bolj okoljsko prijazen način delovanja in razmišljanja. Eden od odrazov tega procesa je razvoj tehnologije na področju električnih avtomobilov. Rast povpraševanja in ponudbe električnih avtomobilov je, kar je razumljivo, povzročila rast povpraševanja po električnih baterijah.