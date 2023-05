Tudi pri hrani šteje kakovost meritev

V nadaljevanju preberite:

Zagotavljanje zdrave in cenovno dostopne hrane je eden izmed ključnih izzivov držav po vsem svetu. Merjenja na področju prehrane in prehranske verige so odločilna za kakovost hrane ter konkurenčnost ponudnikov.

S temi izzivi se srečujejo tako kmetje kot drugi proizvajalci hrane, veletrgovci in trgovci, ki dobavljajo hrano potrošnikom na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni. V letu 2021 je bila trgovina s hrano vredna 22 bilijonov dolarjev in je predstavljala kar 20 odstotkov svetovne trgovine.