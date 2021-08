Turisti so za varnost in kakovost pripravljeni plačati več

V nadaljevanju preberite:

Hrvaško je do zdaj obiskalo več turistov kot v vsem lanskem pandemičnem letu, prihodki iz turizma pa celo za desetino presegajo rekordne iz leta 2019. K tem izjemnim rezultatom so znova pripomogli tudi slovenski turisti, ki so tradicionalno med najzvestejšimi in najštevilnejšimi gosti hrvaških letovišč. Varnost pred virusom je ključna za načrtovanje in izvedbo uspešne sezone, brez cepljenja pa jo bo težko doseči, med drugim v pogovoru za Delo pove hrvaška ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac.

Če govorimo o rezultatih, se zdi letošnja turistična sezona na Hrvaškem presenetljivo izjemna. Je presenetila tudi vas?

Dosedanji rezultati turističnega obiska so dobri, a ne moremo reči, da so presenetljivi, če upoštevamo lanske podatke ter dobre priprave in ukrepe pred letošnjim poletjem. Tudi lani poleti smo v enem obdobju presegali 70 odstotkov števila turistov, ki so na Hrvaškem bivali v primerljivem obdobju leta 2019, kar pa je bila posledica ugodnih epidemioloških razmer. Letošnja kakovostna priprava in izpolnjeni pogoji za čim bolj normalno turistično poslovanje so pripomogli, da imamo v tem trenutku 90 odstotkov turističnega prometa glede na primerljivo obdobje leta 2019, medtem ko sta letošnja julij in avgust za več kot 30 odstotkov boljša kot lanska.