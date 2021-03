Urejene industrijske cone so upanje za decentralizacijo

V nadaljevanju preberite:

Med letoma 2017 in 2019 so občine po Sloveniji uredile 59 opuščenih območij. Del denarja za sanacijo predstavljajo državna in evropska kohezijska sredstva, preostanek namenjajo občine same. Neizkoriščena območja, z vidnim vplivom prejšnje rabe, urejajo tudi občine na obmejnih območjih, kjer pa se zdi, da bodo potrebne dodatne oblike spodbud za podjetništvo.

Katere občine imajo dobre izkušnje z ureditvijo industrijskih con? S kakšnimi izzivi se srečujejo obmejna območja in kakšna je skupna površina vseh opuščenih območij v Sloveniji?