V 2023 velika negotovost, a še brez izjemnih okoliščin

Trenutne ekonomske razmere niso zadosten razlog za uveljavljanje izjemnih okoliščin v letu 2023. Raven gospodarske aktivnosti in zaposlenosti sta že v povprečju leta 2021 presegli raven izpred epidemiološke krize, pri čemer je preseganje predkrizne ravni v Sloveniji med najvišjimi v EU, ocenjuje fiskalni svet, ki ga vodi Davorin Kračun.

Ravni BDP in zaposlenosti naj bi tudi v prihodnjem letu glede na osvežene projekcije Umarja dosegali ravni, ki so bile napovedane v jeseni 2019. Podobno velja za vse komponente domače potrošnje, ki se je sprostila po opustitvi omejevalnih ukrepov in katere rast je odražala povečano pripravljenost na trošenje. To so omogočila sredstva gospodinjstev, privarčevana med krizo, ter še vedno ugodni pogoji financiranja v kombinaciji z občutno krizno podporo države gospodinjstvom in podjetjem.

Vendar pa fiskalni svet na drugi strani tudi opozarja, da »obete za leto 2023 trenutno zaznamujejo izjemna negotovost, kar zahteva zagotovitev fleksibilnega ukrepanja države, in velika tveganja za nadaljnje poslabšanje izgledov gospodarske rasti, kar lahko ima pomembne finančne posledice za finančno stanje sektorja država«.

Fiskalni svet ocenjuje, da so se od njegove zadnje ocene o izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje izjemnih okoliščin občutno povečale negotovosti in poslabšali obeti za prihodnjo gospodarsko rast. To se med drugim izkazuje v postopnem nižanju napovedi rasti BDP ter alternativnih scenarijih, ki nakazujejo tudi na možnost recesije v EU, evrskem območju in v Sloveniji.

Fiskalni svet je tokrat oceno izpolnjevanja izjemnih okoliščin pripravil na zaprosilo vlade. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vlada mora po mnenju fiskalnega sveta »ob sicer nujnem ukrepanju za omejevanje posledic energetske draginje v čim večji meri ohranjati manevrski prostor za delovanje v prihodnje, zlasti z omejevanjem rasti tekoče porabe. Ukrepi, ki naslavljajo energetsko krizo, morajo biti pravočasni, usmerjeni in začasni ter ne smejo slabšati strukturnega položaja javnih financ. To velja v primeru negotovega vztrajanja cenovnih šokov še posebej za prilagajanje različnih skupin javnih izdatkov trenutno visoki ravni cen energentov.«

Fiskalni svet sicer ocene o izpolnjevanju pogojev za uveljavitev izjemnih okoliščin pripravlja od marca 2020, praviloma ob vsakokratni oceni proračunskih dokumentov. Tokrat je oceno pripravil na podlagi zaprosila vlade.