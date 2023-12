V Evropi letos pol milijona kitajskih avtomobilov

V prispevku preberite:

Znano je razburjenje evropske politike in protidampinška preiskava EU proti Kitajski zaradi »poplave« njenih poceni avtomobilov v Evropi. Kitajski avtomobili v Evropi so, več jih je kot nekoč, a smo še kar daleč od velikega tržnega deleža. Ta je nekoliko večji pri električnih avtomobilih. A v proizvodnji baterij za električne avtomobile so Kitajci že od začetka daleč pred vsemi. Kolikšna bo njihova prodaja v celem letu 2024? Kako bo prihodnje leto, kakšne so ocene za celoten evropski trg? Kaj se napoveduje za električne avtomobile? Katera kitajska avtomobilska znamka se najbolj uveljavlja pri nas? Kako se spreminja naložbena strategija Kitajcev v Evropi?