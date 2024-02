V Kanalu protest proti noveli zakona o varstvu okolja

Pred stavbo Občine Kanal ob Soči je včeraj okoli 450 zaposlenih v cementarni Salonit Anhovo in somišljenikov protestiralo proti sprejetju predlaganih sprememb zakona o varstvu okolja. Predlagana novela po njihovem mnenju ogroža obstoj cementarne in s tem več sto delovnih mest. Državni zbor bo zakonski predlog obravnaval danes.

Uprava Salonita Anhovo je pozvala zaposlene, nekdanje zaposlene in njihove sorodnike, naj se udeležijo včerajšnjega protestnega shoda. Iz Nove Gorice in Goriških brd je organizirala avtobusni prevoz, zaposleni pa so se protesta udeležili v delovnem času. So pa govorci poudarili, da jih k udeležbi ni nihče silil.

Zbrani na protestu so bili kritični do občinskega vodstva, ki je v zadnjem času v precej napetih odnosih s cementarno. Občinska svetnica Klelija Dolenc (Desus) je med drugim dejala, da županova koalicija v občinskem svetu pri temah, ki se dotikajo cementarne, glasuje brez razprave in vedno enotno v podporo županovim predlogom.

Več govorcev je poudarilo, da je obstoj cementarne za življenje v tem delu Soške doline ključen in da okoljsko stanje ni tako slabo, kot ga predstavljajo nekateri. Direktor razvoja v Salonitu Anhovo Andrej Ipavec je dejal, da se strokovnjaki iz drugih držav čudijo zahtevi po izenačitvi izpustov pri sežigu in sosežigu odpadkov, saj da je to tehnično nedosegljivo. Povedal pa je še, da v cementarni niso proti zaostrovanju okoljskih standardov v dosegljivih mejah ter da to že počnejo in bodo tudi v prihodnje.

Predlog novele sicer po sprejetih amandmajih na matičnem odboru DZ ne govori več o izenačitvi standardov za sosežig in sežig odpadkov, ampak določa, da vlada za naprave za sosežig določi tako stroge mejne vrednosti emisij, kot so določene v zaključkih o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT) za sežig, razen če zaključki o BAT za naprave za sosežig določajo strožje.

Tudi družba Salonit Anhovo je v sporočilu za javnost zapisala, da je obstoj cementarne v primeru sprejetja zakonske novele ogrožen. Država bi na področju preskrbe s strateškim gradbenim materialom, ki omogoča izgradnjo ključnih infrastrukturnih projektov, stanovanj in hiš, izgubila suverenost in samozadostnost, so opozorili.

Proti sprejetju novele se je izreklo tudi lokalno Društvo obolelih zaradi azbesta, ki nudi podporo bolnikom na različnih področjih, od uveljavljanja odškodnin do zagotavljanja zdravstvenih pregledov na Golniku. Kot so sporočili, Salonit ves čas vgrajuje najboljšo razpoložljivo tehnologijo in upošteva emisijske standarde, sprejetje zakona pa po njihovem prepričanju ne bi zmanjšalo vpliva na zdravje ljudi. STA