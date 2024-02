Društvo obolelih zaradi azbesta: odločajo naj strokovnjaki

Društvo obolelih zaradi azbesta (OZA) ima več kot 25-letno tradicijo delovanja v korist azbestnih bolnikov – začelo je že ob prepovedi proizvodnje in prodaje azbestnih izdelkov.Takrat se je reševalo tudi tehnološke viške, da ljudje ob ukinitvi proizvodnje niso ostali na cesti. Ves čas pa je društvo pomagalo obolelim zaradi azbesta, tako s preventivnimi aktivnostmi kot predvsem z napotki glede napotitev na ustrezna zdravljenja in seveda tudi s pomočjo pri pridobivanju odškodnin, ki obolelim po zakonu pripadajo.

V društvu smo laiki, ki se trudimo pomagati po svojih najboljših močeh. Nočemo se ukvarjati s strokovnimi zadevami, kot so emisijske mejne vrednosti v cementarnah, kjer se sosežig uporablja pri proizvodnji cementa, in mejnimi emisijskimi vrednostmi v sežigalnicah, kjer se kurijo izključno odpadki. To prepuščamo strokovnjakom, ki bi morali o tem odločati. Nikakor pa ni prav, da o tem odloča politika ali razne eko- in nevladne organizacije, ki sta jim cilj samo lastna promocija in pridobivanje državnih sredstev.

Večina naših članov, trenutno nas je več kot 600, je bila zaposlenih v Salonitu in je spremljala razvoj in dogajanja v tem podjetju. Upamo si trditi, da je Salonit ves čas sledil razvoju najnovejših tehnologij (BAT) in s tem tudi predpisanim mejnim vrednostim, ki veljajo v vsej Evropi.

Kot predstavniki društva želimo opozoriti, da predlagani zakon ne bo popolnoma nič zmanjšal vplivov na zdravje ljudi. Posebej poudarjamo to, kar nas najbolj moti: da so med nekaterimi pobudniki zakona, predvsem iz medicinske stroke, tisti, ki zelo nasprotujejo aktivnostim, ki jih v korist azbestnih bolnikov izvajamo kot društvo. Društvo OZA je v oktobru 2021 začelo sodelovati s kliniko Golnik, kjer se je odprla ambulanta za azbestne bolnike, in končno so lahko vsi izpostavljeni azbestu, iz vse Slovenije, obravnavani sistemsko. V obdobju delovanja ambulante je bilo pregledanih več kot 200 pacientov. Pri teh je bila marsikatera bolezen pravočasno odkrita in nekatere tudi pozdravljene. Nekateri prej omenjeni glavni pobudniki zakona pa tej ambulanti še naprej nasprotujejo in ne priznavajo njihovih izvidov. Pravijo, da zdravniki ne bi smeli dajati napotnic. Ti v podpori zakona omenjajo skrb za naše ljudi, več kot 50 let pa niso poskrbeli za tako sistemsko obravnavo, kot se je začela na Golniku 2021 na pobudo našega društva. Zdaj pa temu nasprotujejo. Da je delo v tej ambulanti koristno, kaže tudi to, da utegne ta način preiskav postati priznan presejalni test za raka na pljučih.

V letu 2022 se je na pobudo našega društva začelo sodelovanje z mobilno paliativno enoto za pomoč najhuje bolnim. Znova smo naleteli na odpor nekaterih zdravnikov. Veseli nas, da bo kljub temu zdaj v okviru bolnišnice Šempeter taka mobilna enota zaživela tudi na Goriškem in bo našim in vsem drugim bolnikom nudena najboljša možna pomoč. In to je tisto, kar je pomembno.

V naši okolici je po vsej Sloveniji še veliko starih azbestnih izdelkov, predvsem na strehah. Ti so že ali bodo počasi začeli razpadati in še naprej bomo izpostavljeni azbestu. Azbestne bolezni se bodo pojavljale še naprej. Zato je naše društvo lani dalo pobudo v državnem svetu, da se tudi v Sloveniji začne reševati ta problematika na državnem nivoju. DS je pobudo obravnaval, podprl in posredoval naprej. To so tiste zadeve, s katerimi pomagamo ljudem, obolelim in tudi vsem, ki živimo v naši dolini, v Sloveniji. Absurd je, da nekateri pobudniki zakona hočejo to rušiti. Zato želimo v imenu Društva OZA povedati, da predlagatelji omenjenega zakona nikakor ne predstavljajo večine ljudi v našem okolju.

Seveda je prav, da se spremlja, kaj se dogaja z onesnaževalci, da ti sledijo najstrožjim zahtevam. Tudi od medicinske stroke pričakujemo, da spremlja morebitne vplive raznih onesnaževalcev, ki niso samo iz cementarne, in spremlja njihov vpliv na zdravje. Da ne bomo pozabljeni, kot smo bili pozabljeni v zgodbi o azbestu.

Kot člani društva in kot krajani pričakujemo, da bo Salonit še naprej delal v skladu z evropsko priznanimi predpisi, da bo sledil najstrožjim emisijskim predpisom in da bo o tem tudi seznanjal lokalno javnost. Od medicinske stroke pa pričakujemo, da opravlja svoje delo, spremlja paciente in zanje poskrbi po najboljših močeh. Da poskrbi tudi za preventivne ukrepe, kjer je potrebno, ne pa da zapira tovarne. Kot člani društva, kjer se zelo trudimo v korist pacientov in smo pri tem tudi dokaj uspešni, ne moremo dopustiti, da v našem imenu govori peščica eko aktivistov ali nevladne organizacije v Ljubljani, ki mogoče naše doline niti obiskali še niso. Mi radi živimo tu, naša dolina je lepa in radi jo predstavljamo tudi drugim. Res pa je azbest žalostna zgodba naše doline, ki se ne sme ponoviti. In tudi se ne sme ponoviti to, kar se je z azbestnimi bolniki, da so bili »pozabljeni«, kljub temu da bi bilo mogoče pomagati.