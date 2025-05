V maju nekoliko boljše razpoloženje v gospodarstvu

V maju je bilo razpoloženje v gospodarstvu nekoliko bolj optimistično kot v prejšnjem mesecu, ugotavljajo na državnem statističnem zavodu (Surs). Na gospodarsko klimo sta pozitivno vplivala kazalnika zaupanja med potrošniki in v trgovini na drobno, drugi trije kazalniki pa so imeli negativen vpliv.

Merjeno v številkah se je kazalnik gospodarske klime na mesečni ravni zvišal za 0,7 odstotne točke in je zdaj približno na ravni dolgoletnega povprečja iz obdobja 2010–2024.

Podobne trende kažejo tudi kazalniki poslovnih tendenc. V industriji oziroma predelovalnih dejavnostih je zaupanje upadlo na mesečni in medletni ravni, nižje pa je tudi od dolgoletnega povprečja. Kazalnik zaupanja se je na mesečni in letni ravni znižal tudi v gradbeništvu, sicer pa je še vedno precej nad dolgoletnim povprečjem. V trgovini na drobno so doživeli mesečno rast zaupanja, v storitvenih dejavnostih pa je kazalnik ostal nespremenjen.