V Nemčija so preizkusili samovozeči vlak

Upravljavec nemških železnic Deutsche Bahn in nemški industrijski velikan Siemens sta prejšnji teden v Hamburgu predstavila prvi avtomatski samovozeči vlak na svetu.

Med 11. in 15. oktobrom je poskusno vozil na 23 kilometrov dolgem odseku hamburške podzemne železnice na liniji 21 med postajama Berliner Tor in Bergedorf/Aumühle. Obratoval je v dneh, ko je bil v Hamburgu mednarodni dogodek Transport Systems World Congress (ITS).

Decembra še štirje

Nekatera mesta, kot je Pariz, že imajo samovozeče metroje, številna letališča pa imajo na terminalih avtomatske enotirne vlake, ki pa vozijo izključno po enotirnih progah, medtem ko je vlak v Hamburgu vozil po enakih progah kot drugi navadni vlaki. Decembra se bodo mestnemu podzemnemu železniškemu sistemu pridružili še štirje taki vlaki.

Vlak nadzira digitalna tehnologija in je popolnoma avtomatiziran. Med vožnjo s potniki je na vlaku tudi strojevodja, ki nadzira potovanja. Operacije brez potnikov (kot je na primer obračanje smeri vožnje, menjava tira na postaji) so popolnoma avtomatizirane, brez osebja na vlaku, so sporočili iz Siemensa.

Projektni partnerji DB, Siemens Mobility, in mesto Hamburg so v digitalno vodeni vlak vložili 60 milijonov evrov, in sicer med širšo digitalizacijo nemškega železniškega prometa.

Več potnikov, manj energije

»Železniški promet postaja pametnejši,« je dejal prvi mož Siemensa Roland Busch. »Z našo tehnologijo avtomatski vlaki lahko prepeljejo do 30 odstotkov več potnikov, precej povečajo točnost in prihranijo več kot 30 odstotkov energije. Digitalni vlak v Hamburgu je svetovna premiera. Nova tehnologija je že bila uradno odobrena, ker pa deluje po principu odprtih vmesnikov, jo takoj lahko uporabijo tudi drugi operaterji po svetu za vse vrste vlakov,« je povedal.

»Za nas je še posebno pomembno, da potnikom lahko ponudimo zanesljivejšo in izboljšano storitev ne da bi morali zgraditi tudi novo progo. Pričakujemo, da bomo z avtomatiziranimi vlaki povečali privlačnost železniškega prevoza tudi za druge potencialne uporabnike. To je tudi edini način, da dosežemo spremembe oziroma prehod k dojemanju mobilnosti,« je povedal Richard Lutz, predsednik uprave Deutsche Bahn. D. Vi.