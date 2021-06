V Palomi zagnali novi stroj

Nove naložbe

Kdo je SHP?

V Palomi so po 40 letih vendarle dobili nov papirni stroj, ki so ga danes tudi uradno zagnali. S tem je družba sklenila 41-milijonsko naložbo in z njo povečuje proizvodne kapacitete Palome z dosedanjih 65.000 ton na 90.000 ton letno. Paloma s to investicijo postaja kompetenčni center Skupine SHP za visokokakovostne izdelke higienskega papirja ter vodilni proizvajalec v regiji Jugovzhodne Evrope in širše.Celotna naložba vsebuje nov papirni stroj, sodobni previjalec in novo avtomatično skladišče za matične zvitke. Novi stroj proizvaja 5,5 metra širok papir s hitrostjo proizvodnje do 2000 metrov na minuto, kar pomeni, da je dnevna proizvodnja kapaciteta stroja 220 ton. V družbi pojasnjujejo, da se z novim strojem povečujeta proizvodna kapaciteta ter hitrost proizvodnje, poleg tega stroj omogoča tudi veliko višjo kakovost izdelkov. Novi stroj zagotavlja tudi najnižjo možno porabo energije, poleg tega bo zaradi optimizacije delovanja veliko manj odpadnih materialov.Predsednik uprave Eco Investmentje ob slavnostnem odprtju že napovedal nove naložbe: »Načrtujemo nadaljnjo širitev in posodabljanje proizvodnje, saj želimo nadaljevati in obogatiti slavno papirniško tradicijo v tej regiji, katere simbol je Paloma. S to naložbo je zaključeno dolgo obdobje Palomine negotovosti. Papirniška tradicija Sladkega Vrha in znanje, ki je raslo z generacijami, so temelji, na katerih bo Eco Investment še naprej razvijal Palomo.«Nov papirni stroj bo bistveno prispeval k optimizaciji proizvodnega portfelja znotraj Skupine SHP in k boljši celoviti učinkovitosti opreme. Z novim strojem bomo izboljšali kakovost izdelkov, poleg tega bomo z njim razširili nabor naših proizvodov, tako za domače kot za tuja tržišča,« je dodal predsednik SHP Group in Predsednik uprave Palome»Veseli me, da smo v preteklem obdobju z aktivno in dinamično politiko spodbudili tuje neposredne investicije. V zadnjih letih od leta 2013 naprej smo v Sloveniji vsako leto povečali obseg neposrednih tujih investicij za približno milijardo evrov,« je ob odprtju dejalSkupina SHP je vodilni proizvajalec higienskih papirnih izdelkov v Srednji in Jugovzhodni Evropi, ki ima več kot 200 milijonov evrov prihodkov in zaposluje več kot 1500 ljudi. Paloma je del te skupine postala leta 2017, ko jih je kupil češki sklad Eco investment, katerega lastnik je Milan Fiľo. Družba Paloma je tako postala del Skupine SHP, ki vključuje še proizvodnjo v Banjaluki (BiH), Slavošovcih in Harmanecu (Slovaška), proizvode pa prodaja v približno 20 evropskih držav.