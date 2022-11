V Sloveniji samo še desetina novih viličarjev ni električnih

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih dveh letih, ko so se proizvajalci viličarjev spopadali s težavami pri zagotavljanju sestavnih delov, posledično pa so se podaljšali dobavni roki za kupce, so nekoliko premešali karte tudi pri prelivanju tehnoloških novosti od proizvajalcev v prakso. Razvoj se sicer ni upočasnil, so pa mnogi proizvajalci krajše dobavne roke lažje zagotavljali za starejše modele.