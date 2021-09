Vabilo k prijavi: Nagrada nemškega gospodarstva 2021

Gertrud Rantzen , predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice

, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice Eva-Ricarda Willems , namestnica veleposlanika Zvezne republike Nemčije v Sloveniji

, namestnica veleposlanika Zvezne republike Nemčije v Sloveniji prof. dr. Danica Purg , direktorica in dekanja IEDC-Poslovne šole Bled

, direktorica in dekanja IEDC-Poslovne šole Bled Simon Franko , direktor BASF Slovenija d. o. o.; BASF Croatia d. o. o.; BASF Srbija d. o. o.

, direktor BASF Slovenija d. o. o.; BASF Croatia d. o. o.; BASF Srbija d. o. o. Christof Vollstedt , direktor Henkla Maribor d. o. o.

, direktor Henkla Maribor d. o. o. Marko Lukić, direktor Lumarja d. o. o. (prejemnik nagrade nemškega gospodarstva 2020)

Industrija 4.0 vključuje številne priložnosti in tveganja, zato si morajo podjetja, ki želijo biti uspešna v digitalni transformaciji, prizadevati ne le za stroškovno učinkovitost, ampak tudi za družbeno in okoljsko odgovorno poslovno ravnanje.Družbena odgovornost podjetij pomeni, da je treba načela družbene odgovornosti konkretno implementirati v strategiji podjetij, hkrati pa mora postati tudi temelj razvoja inovacij. Družbeno odgovorna podjetja pri izvajanju svoje strategije prav tako vključujejo tudi vse kompetentne in zainteresirane deležnike notranjega in zunanjega okolja, v katerem podjetje deluje.(AHK Slovenija) bo tudi letos podelilav sodelovanju z naslednjimi partnerji:in z, ki ga je ustanovila IEDC-Poslovna šola Bled.Strokovna komisija bo nagradila podjetje, ki najbolj udejanja trajnostno paradigmo, v kateri so združene tehnološke možnosti ter družbene in okoljske potrebe. Podjetje, ki spodbuja trajnostne poslovne strategije, ki ustvarjajo vrednost za podjetja in družbo.Nagrajenca vsako leto izbere strokovna komisija, ki jo sestavljajo osebnosti iz gospodarstva, znanosti in politike:Več informacij in prijava:Naročnik oglasne vsebine jeSlovensko-nemška gospodarska zbornica (AHK Slovenija)