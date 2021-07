Večer bo kupila skupina šestih podjetij

Šest kupcev za obvod regulatorja

Direktor Večera Miha Klančar naj bi na položaju direktorja ostal tudi po prodaji družbe, je bilo slišati na današnji seji. Klančar na podrobna vprašanja tekom postopka ne more odgovoriti, se je pa odzval s kratko izjavo:



»Del družbe Časnik Večer d.o.o. je v postopku prodaje, katerega del je tudi izčlenitev dela dejavnosti založništva in prenos zaposlenih z vsemi pravicami na novoustanovljeno družbo Večer mediji d.o.o., in sicer z dnem 31. 8. 2021. Poslovne deleže novoustanovljene družbe Večer mediji d.o.o. bo nato predvidoma prevzelo šest novih družbenikov.

Podrobnosti postopka do takrat ne moremo podrobneje komentirati. Zagotovimo pa lahko, da sam postopek ne vplival oziroma ogrozil poslovanja in opravljanja dosedanje časopisno-informacijske dejavnosti. Večer bo ostal verodostojen in profesionalen medij, eden od stebrov novinarstva tako v nacionalnem kot lokalnem okolju ter tako ohranil zaupanje bralcev.«

Obljuba: Odpuščanj ne bo

Na današnji seji sveta delavcev časnika Večer je vodstvo družbe opravilo enega od formalnih delov postopka razdelitve; tako imenovano posvetovanje z delavci. S tem so se predstavniki zaposlenih uradno seznanili z reorganizacijo družbe in tudi s prodajo. Da se družba razdeli v dve podjetji, so doslej izkazovali le podatki Ajpesa. Novih lastnikov na seji ni bilo, zaposlenim in pogodbenim delavcem mariborskega časnika pa je vodstvo zagotovilo, da bodo na novo podjetje prenesli vse obstoječe pravice.Informacije o prodaji Večera smo do zdaj lahko črpali zgolj iz spletne strani Ajpesa, kjer piše, da so se za prodajo dejavnosti založništva odločili iz strateško-poslovnih razlogov. Kot je znano, bodo iz družbe Časnik Večer izdvojili dejavnost založništva in jo skupaj z zaposlenimi prenesli na novoustanovljeno družbo. Postopek razdelitve bo izveden do konca avgusta, predvidoma septembra pa sledi tudi prevzem izčlenjenega dela.Na seji so se potrdila ugibanja, da je eden od kupcev časnika. Neformalno je bilo namreč omenjeno, da Večer kupuje šest podjetij, med temi tudi Odlazkov Salomon in Svet24. Spomnimo, podobno se je zgodilo v primeru Primorskih novic, kjer so 52-odstotni delež kupila tri podjetja. Manever z več kupci je namenjen obvodu zahteve regulatorja po priglasitvi 20-odstotnega lastništva. Če vsak lastnik kupi manj kot 20 odstotkov, ministrstva za kulturo ni treba prositi za soglasje. Zaposleni na Večeru računajo, da bodo profesionalno in verodostojno delo lahko nadaljevali tudi po prodaji časnika, obenem jim je vodstvo časnika danes že zatrdilo, da odpuščanj ne bo: »Na kratek rok naj se ne bi nič spremenilo, kar zadeva zaposlene. Vodstvo je zagotovilo, da postopek prodaje ne bo vplival na naše delovanje in da bomo z novimi lastniki delali v enaki meri kot do zdaj,« pravi predsednica sindikata novinarjev pri VečeruMorebitne spremembe pri operativi nastajanja dnevnega časopisa in urejanja spletnega Večera bodo znane jeseni, ko bo dejavnost založništva dejansko dobila novega lastnika. V primeru Primorskih novic, ki so nove lastnike dobile maja, so se odpuščanja začela junija Zaradi časa dopustov in posledično odsotnosti nekaterih zaposlenih v Večeru ni čutiti pretiranega vznemirjanja okoli prodaje, razlagajo novinarji. Kot dodajajo, se je o prodaji časnika sicer ugibalo že dalj časa, zato jih trenutni dogodki niso presenetili.Družba Časnik Večer je sicer leto 2020 končala z 8,3 milijona evrov prihodkov, hkrati so izposlovali 11.426 evrov čistega dobička, kažejo podatki spletišča Gvin. V družbi so prejšnja leta posegli v kadre in prilagodili število zaposlenih.