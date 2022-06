Vinakoper odprl prvo vinoteko v Afriki

Kot pojasnjujejo v podjetju Vinakoper, je tako hiter razvoj na afriškem trgu spodbudil tudi velik interes, ki so ga domačini izkazali do istrskih vin, predvsem pa potencial razvoja, ki ga doživlja afriški trg. Koprski vinar je prihodke lani krepko povečal tudi na domačem trgu.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Vinakoper s svojimi vini osvaja tudi afriški trg. Po tem, ko je v začetku marca letošnjega leta v Gano pospremil svoj prvi kontejner vin, je v ganskem mestu Akra odprl še svojo prvo vinoteko na tej celini, ki je tudi prva slovenska. Ocenjujejo, da bodo v Gani letos prodali okoli 15.000 steklenic vina; predvsem penin linije Capris, že prihodnje leto pa načrtujejo širitev v Burkino Faso in Gabon.

Kot pojasnjujejo v podjetju Vinakoper, je tako hiter razvoj na afriškem trgu spodbudil tudi velik interes, ki so ga domačini izkazali do istrskih vin, predvsem pa potencial razvoja, ki ga doživlja afriški trg. Samo Gana ima več kot 31 milijonov prebivalcev. Potencial je veliko večji, kot se morda zdi na prvi pogled, ugotavljajo v Vinakopru in že napovedujejo prodor v druga mesta Gane ter širitev izvoza.

Borut Fakin Foto: Jaka Ivančič

»Afriški trg je velik izvozni potencial, še posebej zato, ker se kultura pitja vina pri njih šele razvija. V Vinakopru tako na trg vstopamo širše in gradimo tako prepoznavnost izjemnosti in kakovosti vin slovenske Istre, želimo pa prispevati tudi k izobraževanju, torej poznavanju, razumevanju in tudi spoštovanju vrhunskih vin,« je ob tem povedal direktor Vinakopra Borut Fakin.

Avgusta nov kontejner

Danes lahko kupci v Gani izbirajo med sedmini vini linije Koper (sivi pinot, malvazija, refošk, cabernet sauvignon, merlot in shiraz) ter štirimi peninami Capris (cuvée, refošk, muškat in rose), že avgusta pa bodo tja poslali nov kontejner. »S poslovnim partnerjem M&J Papala, s katerim smo vstopili na trg v Gani, za leto 2023 že načrtujemo širitev v državi Burkina Faso ter Gabon. Prav tako pa so še letos v načrtu dodatne vinoteke v večjih ganskih mestih,« napoveduje Fakin.

Vinakoper na leto pridela okoli tri milijone litrov vin, največ pa ga še vedno proda v Sloveniji. Družba je lansko leto zaključila uspešno, predvsem zaradi dobrih prodajni rezultatov na domačem trgu. Prihodki od prodaje so v letu 2021 znašali okoli devet milijonov evrov, kar je 15 odstotkov več kot leto prej, čistega dobička je bilo 450.000 evrov. Lani so obdelovali 582 hektarjev vinogradov, a so zaradi slabega vremena pridelali 3500 ton lastnega grozdja, kar je desetino manj kot leto prej.

Negotove razmere

V Vinakopru pravijo, da razmere tudi v letu 2022 ostajajo negotove. »Soočamo se z mnogimi neznankami glede gospodarskih razmer na domačem in glavnih tujih trgih. Zato ključne aktivnosti usmerjamo v stabilizacijo prodaje nosilnih prodajnih artiklov na domačem trgu, v krepitev izvoza in racionalizacijo poslovanja,« pojasnjujejo. Dodajajo, da letos sicer ne pričakujejo omejitev, povezanih z epidemijo, negotove pa ostajajo razmere, povezane z vojno v Ukrajini in posledično vpliv na ceno energentov, gnojil in repromaterialov, ki jih potrebujejo za nemoteno delovanje. »Rezultati na strani prihodkov so v prvih petih mesecih izjemno spodbudni. V primerjavi z enakim obdobjem lani (ko so sicer veljale še stroge omejitve v zvezi s covidom) dosegamo približno 40-odstotno rast prihodkov od prodaje vina. Dejstvo pa je, da se na stroškovni strani srečujemo z velikimi izzivi tako z dvigom cen kot tudi z roki dobave,« še opozarjajo.