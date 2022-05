Vlada na zalogo imenovala začasnega šefa AVK

Odhajajoča vlada je, kot kaže, »na zalogo« za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za varstvo konkurence imenovala Zlatka Rateja, sicer državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje. Sedanjemu direktorju Andreju Matvozu namreč poteče mandat 30. junija 2022, razpis za direktorja pa še ni bil objavljen zaradi nepopolnosti sveta agencije.

»Svet agencije je v trenutni sestavi direktorja in dveh članov komaj še sklepčen. Zaradi nasprotja interesov bi se moral sedanji direktor izločiti iz odločanja o predlogu za imenovanje direktorja agencije, s tem pa bi svet agencije postal nesklepčen. To pomeni, da v trenutni sestavi ne more izvesti postopka poziva oziroma razpisa za imenovanje novega direktorja agencije. Vlada RS je zaradi potrebe po nemotenem delovanju agencije po prenehanju mandata sedanjega direktorja zato predlagala imenovanje vršilca dolžnosti brez javnega natečaja, in sicer največ za obdobje šestih mesecev, in sicer od 1. julija 2022 do 31. decembra 2022,« so odločitev pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo.

Na to, da bo to težava, smo že opozorili tudi v Delu. Vlada namreč vse od marca lani ni imenovala dveh manjkajočih članov sveta agencije, čeprav je za to že objavila javni poziv, na katerega se je prijavilo sedem kandidatov. Tik pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami je postopek izbora ustavila in objavila nov poziv, tokrat za dva manjkajoča člana in za še dva, ki se jima mandat poteče šele prihodnje leto. Na poziv je prispelo 22 prijav.