Rešitve za drago elektriko potrebujejo tudi podjetja, ne le gospodinjstva

Nov sistem omrežnin še naprej razburja javnost, zato so se na GZS, Gospodarski zbornici Slovenije, odločili ponovno opozoriti, da »bo nov sistem omrežnin delu gospodarstva povečal stroške za električno energijo celo za trikrat«. Pri tem se sklicujejo na prve račune, ki so jih po uvedbi omrežnin prejela podjetja.

GZS zato poziva vlado, naj zagotovi, da bo »nov sistem omrežnin prilagojen specifikam slovenskega gospodarstva in bo zasledoval cilje omrežninske reforme, pri tem pa upošteval kriterij odražanja stroškov«. To bi ublažilo negativne posledice novega sistema omrežnin na gospodarstvo, zatrjujejo.

Na GZS sicer že od začetka leta opozarjajo, da reforma ne upošteva »specifičnosti slovenskega gospodarskega in energetskega konteksta v Sloveniji in ne temelji na ekonomskih analizah in oceni njenih makroekonomskih vplivov«, je jasna generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Dodaja, da »nov sistem obračunavanja omrežnin pomembno poslabšuje konkurenčnost podjetij v Sloveniji pri cenah energije«, hkrati pa upa, da bo vlada pri obravnavi problematike cen električne energije posebno pozornost posvetila tudi negativnim posledicam novega sistema za podjetja in ne zgolj za gospodinjstva.

Vesna Nahtigal. FOTO: Leon Vidic

Po navedbah GZS novi sistem obračunavanja omrežnin predvsem industriji, ki dela 24 ur 7 dni na teden, ne omogoča prilagajanja in bo zato močno povišal stroške poslovanja; prav tako prilagajanja ne omogoča v trgovini in gostinstvu. »Potrebne so spremembe, ki bodo omogočile večjo fleksibilnost obračunavanja omrežnin predvsem za gospodarske subjekte, kar bo omogočilo podjetjem lažje prilagajanje energetski porabi,« je danes ponovno poudarila Vesna Nahtigal.

Analiza, ki jo je GZS naredila pred časom, je pokazala, da se bo skupni strošek omrežnine predvsem v uporabniških skupinah 2 in 3 – srednja napetost in 4 – visoka napetost, povečal za 2- do 4-krat. Do zelo primerljivih rezultatov so prišla nekatera elektro podjetja oziroma dobavitelji električne energije, ki so pripravili izračune na željo svojih odjemalcev. Podobni so tudi izsledki Elektroinštituta Milan Vidmar, na katerega so se nekatera podjetja obrnila.

In zakaj nova metodologija obračunavanja omrežnine po njihovem ni pravična?

Razlogi so naslednji, naštevajo v GZS: ker bi bilo treba spremembe tarifne strukture omrežja objaviti dovolj zgodaj, da bi imeli odjemalci pri odločanju o naložbah na voljo vse informacije; ker so veliki odjemalci električne energije priključeni neposredno na prenosno omrežje in neposredno ne obremenjujejo distribucijskega omrežja, katerega optimizacija naj bi bila primarni cilj uveljavitve novega tarifnega sistema; ker je v novem tarifnem sistemu za visoko- in srednjenapetostni odjem na zbiralkah zvišanje dela omrežnine za energijo nesorazmerno glede na omrežnino za moč; ker po priporočilih ACER omrežnina ne bi smela predstavljati virov sredstev za nadgradnjo omrežja, saj mora biti naravnana trajnostno in mora odražati dejanske stroške.

Zlasti Elektroinštitut Milan Vidmar opozarja, da nova omrežnina prav za odjemalce visoke in srednje napetosti, ki so priklopljeni na zbiralkah, prinaša velike spremembe in nesorazmerne obremenitve. Mnenja so, da bi bilo treba razmisliti o drugačni porazdelitvi teh stroškov.