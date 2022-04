Vladni korak za prenos DUTB na SDH s pripojitvijo

Vlada je sprejela Poročilo glede pravnega nasledstva Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki ga bo poslala državnemu zboru. Po seznanitvi državnega zbora bo morala sprejeti še uredbo, ki bo določala način prenosa slabe banke na SDH.

Zakon o slabi banki glede pravnega nasledstva DUTB določa, da njeno premoženje ter pravice in obveznosti preidejo na Slovenski državni holding (SDH), pri čemer pravno nasledstvo DUTB podrobneje uredi vlada s podzakonskim aktom po predhodnem poročanju državnemu zboru.

Na podlagi tega je vlada pripravila poročilo za predhodno poročanje državnemu zboru. Poročilo vključuje osnutek uredbe o pravnem nasledstvu Družbe za upravljanje terjatev bank, ki upošteva priporočilo Računskega sodišča, naj vlada, ne glede na način prenehanja DUTB, poskrbi za vzpostavitev ustreznih pogojev za učinkovito upravljanje s preostalim premoženjem DUTB.

Osnutek uredbe določa, da premoženje ter pravice in obveznosti DUTB preidejo na SDH s pripojitvijo, skladno z določbami zakona o gospodarskih družbah. Prav tako je osnutek uredbe izhodišče za izvedbo aktivnosti, ki bodo omogočile upoštevanje priporočila računskega sodišča, da se ustrezno uredijo vsi vidiki pravnega nasledstva, so sporočili z vlade.

Uredba vsaj štiri do šest mesecev pred prenosom

Uredbo bo vlada dokončno sprejela ločeno po seznanitvi državnega zbora. Ker tako še ni znano, kdaj bo vlada sprejela uredbo, se že omenja, da bo treba zaradi te zamude podaljšati življenjsko dobo DUTB. Ta se sicer izteče konec tega leta. Ministrstvo za finance se je, kot kaže, prepozno lotilo priprave dokumentov, potrebnih za prenos DUTB na SDH, saj se je še konec januarja sklicevalo na predvideno združevanje državnih upravljavcev naložb v demografski sklad, ki pa tudi takrat ni imel zadostne podpore politike. Da je potrebna priprava podzakonskega akta je vlado opozorilo tudi računsko sodišče. V DUTB pa so nam konec januarja pojasnili, da bi uredbo potrebovali vsaj štiri do šest mesecev pred nameravanim prenosom na novo družbo.

»Omenjeni podzakonski akt naj bi natančno opredelil način prenosa premoženja z DUTB na novo družbo. Po sedanji zakonodaji je navedeno le, da SDH prevzame vse obveznosti in premoženje DUTB, ni pa opredeljeno, kakšna točno bo pravna oblika prenosa, na kakšen način se prenesejo zaposleni, v kakšnem roku se bo to zgodilo in podobno,« so še pojasnili v DUTB. Ta vladni akt bi moral po njihovem urediti vsaj, kaj bi se zgodilo s premoženjem, ki ga je DUTB pridobila na drugih podlagah in ne po zakonu o slabi banki; podrobnejši način in potek prenosa premoženja, pravic in obveznosti DUTB ter ureditev statusa zaposlenih in način nadaljnjega upravljanja preostalih sredstev in virov, skupaj z zaposlenimi, s čimer bi se zagotovilo učinkovito in urejeno pravno nasledstvo DUTB.