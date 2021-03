Vlaganje v baterije je pognalo delnico navzgor

V nadaljevanju preberite:

Delnice koncerna Volkswagen so od začetka trgovanja v prejšnjem tednu do srede poskočile za skoraj 60 odstotkov, nato so v četrtek spremenile smer, potem ko so dosegle najvišjo vrednost po aprilu 2015 in po tem, ko je nemški zvezni organ za finančni nadzor (BaFin) sporočil, da spremlja gibanje tečaja delnic. Delnice so namreč v obsegu trgovanja dobile krepek pospešek iz ZDA, menda od malih vlagateljev.