Vodja v dobavi vitaminov

Koninklijke DSM je nizozemsko podjetje, ki se osredotoča na znanost o življenju in znanost o materialih. Ključni poslovni segmenti vključujejo prehrano in materiale. Najpomembnejši izdelki so vitamini v živilski industriji in inženirska plastika ter visoko zmogljivi materiali. Njihov največji trg je Evropa s 35 odstotki prodaje, sledijo Azija z 28 odstotki, Severna Amerika z 22 ter Latinska Amerika s 13 odstotki.



DSM nima konkurenčnih prednosti. To lahko delno zaznamo iz njihovega poslovanja, kjer dosegajo okoli 12-odstotno maržo iz poslovanja in okoli 18-odstotno EBITDA maržo ter prilagojeni donos na investirani kapital med osem in deset odstotkov.