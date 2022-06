Vojni dobički evropskih naftnih družb

V nadaljevanju preberite:

To leto je skoraj sanjsko za naftna podjetja, a to, žal, ne pomeni, da bo Slovenija lahko bistveno omejila rast cen energentov, saj se dobički večinoma ne kujejo v prodaji, ampak pri črpanju in predelavi. Načrtovani poskus umiritve cen s pritiskom na naftna podjetja bo tudi na evropski ravni zelo zahteven projekt, tudi zato ker evropske naftne družbe dobiček prikazujejo zunaj Evrope. Kakšni so letošnji dobički največjih evropskih naftnih podjetij in kako nastajajo? Kako se z njimi kosa Petrol? Kje lahko posreduje Slovenija? Bi lahko na prste vojnih dobičkarjev stopila EU?