Vrhunska trajnostna rešitev za srednjeevropsko logistiko

Nov logistični park LOGspot Logatec, 25 km od Ljubljane in 75 km od Kopra, ima 26.000 m² skladiščnega prostora, strešno fotovoltaično elektrarno in sistem ogrevanja/hlajenja z izmenjavo zraka, zaradi česar je neodvisen od plina. Vključuje tudi polnilne postaje za električna vozila in ima certifikat BREEAM »Very Good«. Projekt, katerega odprtje je načrtovano v drugi četrtini leta 2025, je naložba v višini več kot 20 milijonov EUR. Logistični park bo ustvaril 50 novih delovnih mest in letno prispeval približno 55.000 EUR v obliki prispevkov NUSZ.

Objekt bo temelj največje slovenske industrijske cone zunaj Ljubljane, ki bo na pobudo občine Logatec povezala dve obstoječi industrijski območji. Upravljajoči partner podjetja Atrios g. Michal Buban je izjavil: »Z velikim veseljem razvijamo LOGspot Logatec in delamo prvi korak h gradnji največje industrijske cone v Sloveniji zunaj prestolnice. Veseli nas, da občina podpira projekt, in popolnoma verjamemo, da bo logistični center velik uspeh v Logatcu in širši regiji.« Z neposrednim dostopom do avtoceste A1 in brez poseganja v stanovanjska območja vozlišče ponuja sodoben logistični objekt, zasnovan v skladu z mednarodnimi standardi ESG.

Blagovna znamka LOGspot

Blagovna znamka LOGspot, pod katero Atrios razvija vrhunske logistične centre, ponazarja zavezanost podjetja ustvarjanju najsodobnejših trajnostnih objektov razreda A za svoje stranke po celotni srednji in jugovzhodni Evropi. Uporabniki dokončanih objektov so predvsem s področij logistike, maloprodaje, avtomobilske industrije in sektorja izdelkov široke potrošnje (FMCG). Atrios še naprej širi svojo prisotnost ne le v uveljavljenih industrijskih središčih, temveč tudi na novih, izredno perspektivnih logističnih in industrijskih lokacijah po Sloveniji, Hrvaški in Slovaški.

Partnerji projekta

Projekt logističnega parka LOGspot Logatec je plod skupnega prizadevanja, ki ga vodi več ključnih partnerjev. Investitor projekta je zasebno družinsko podjetje iz Avstrije, s sedežem na Dunaju, ki se osredotoča na naložbe v različnih panogah v Avstriji ter srednji in jugovzhodni Evropi. Podjetje je celovito vodenje in izvedbo projekta zaupalo Atriosu.

Za gradnjo objekta skrbi podjetje HSF System, mednarodno gradbeno podjetje z obsežnim portfeljem projektov na Češkem, Slovaškem in v Avstriji, Nemčiji in na drugih območjih. Gospod Tomáš Kosa, generalni direktor podjetja HSF System, je izjavil: »Ponosni smo, da smo lahko del tega izjemnega projekta, našega prvega projekta na slovenskem trgu.«

Načrtovanje in nadzor gradnje upravlja podjetje Štajerski inženiring d. o. o., ugledni lokalni partner z bogatimi izkušnjami z drugimi logističnimi nepremičninskimi projekti v Sloveniji, ki zagotavlja, da projekt izpolnjuje tako lokalne standarde kot tudi mednarodna pričakovanja deležnikov. Gospod Urh Klevže, generalni direktor podjetja Štajerski inženiring, je povedal: »Velika čast in priložnost je sodelovati pri ustvarjanju tega sodobnega logističnega objekta z visokimi tehničnimi standardi, ki ima prvi v Sloveniji pridobljen certifikat BREEAM.«

Prvi najemnik v centru LOGspot Logatec, ki zaseda večji del objekta, pa je Milšped Slovenija, ugledni ponudnik celovitih logističnih rešitev, ki služi slovenskim industrijam široke potrošnje, izvoza in avtomobilske industrije ter trgovinskemu sektorju. Kot del skupine Milšped se je podjetje v zadnjih 12 letih uveljavilo kot pomemben igralec na slovenskem logističnem trgu.

Ga. Jelena Živanović, regionalna direktorica za Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, dodaja: »To je pomemben korak v poslovni strategiji skupine Milšped, saj bo LOGspot Logatec znatno podprl našo načrtovano širitev v Sloveniji. S to novo lokacijo smo v dobrem položaju, da izboljšamo portfelj naših storitev in se odzovemo na potrebe strank v jadranski regiji in jugovzhodni Evropi, tako da jih povežemo z globalnimi trgi. Logatec je odlična strateška lokacija za logistiko, saj je v bližini Ljubljane, ob glavni poti, ki vodi do Luke Koper.«

Spoznajte Atrios Atrios že več kot 20 let razvija poslovne nepremičnine z združevanjem zanesljivega vodenja projektov s trajnostno, funkcionalno arhitekturo. Podjetje razvija logistične in industrijske objekte razreda A, namenjene več najemnikom, in tudi po meri zgrajene objekte z enim najemnikom. Njihove dokončane zgradbe so namenjene predvsem strankam iz sektorjev logistike, maloprodaje, avtomobilske industrije in izdelkov široke porabe. Atriosov poudarek ni le na uveljavljenih trgih, temveč razvijajo tudi projekte na novih zelo perspektivnih logističnih in industrijskih točkah v regiji CEE/JVE, zlasti na Slovaškem, v Sloveniji in na Hrvaškem. Atrios je prilagodljivo podjetje, ki ga vodijo lastniki, z obsežnimi mednarodnimi izkušnjami in učinkovito ekipo 40 strokovnjakov.

