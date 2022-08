Vrnitev znanja, opreme in referenc za gradnjo predorov

V nadaljevanju preberite:

Nad avtocesto med Mariborom in Šentiljem, tik za največjim štajerskim mestom, se odpira 12 metrov visok in 13 metrov širok predor – vanj bi lahko torej postavili družinsko hišo. Predor Pekel je dolg poldrugi kilometer. Delavci skupine Kolektor Construction so ga v soboto prebili, prihodnje leto, predvidoma julija, pa bodo skozenj vozili vlaki s hitrostjo 120 kilometrov na uro ter pot nadaljevali bodisi v Maribor bodisi čez najdaljši železniški viadukt pri nas proti Avstriji.