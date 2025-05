Warren Buffet se bo do konca leta upokojil

Ameriški investitor in filantrop Warren Buffett se bo ob koncu leta upokojil kot izvršni direktor družbe Berkshire Hathaway. Svojo kariero zaključuje kot morda najbolj znan in spoštovan investitor na svetu. S tem se zaključuje izjemno obdobje, v katerem je Buffett več kot 60 let vodil Berkshire in postal globalno prepoznaven, večkratni milijarder ter simbol ameriškega uspeha, navaja Reuters. Njegovo mesto bo prevzel Greg Abel, ki je že dolga leta odgovoren za nezavarovalniški del podjetja, poročajo tuji mediji.

»Menim, da je napočil čas, da Greg ob koncu leta postane izvršni direktor podjetja,« je dejal 94-letni Buffett v soboto na koncu letnega srečanja Berkshirea v Omahi. Dodal je, da bo še vedno »prisoten in morda koristen v določenih primerih«, vendar bo »zadnja beseda« pripadala Abelu, njegove besede povzema Reuters. Napoved je sprožila val pohval s strani direktorjev in investitorjev. Jamie Dimon, izvršni direktor JPMorgan Chase, je dejal: »Warren Buffett predstavlja vse, kar je dobrega v ameriškem kapitalizmu – vlaganje v rast države in podjetij z integriteto, optimizmom in zdravo pametjo.«

Greg Abel. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Tudi izvršni direktor Appla, Tim Cook, je na družbenem omrežju X zapisal: »Nikoli ni bilo nikogar kot Warren, in nešteto ljudi, tudi jaz, je bilo navdihnjenih z njegovo modrostjo. Ena največjih časti v mojem življenju je bila, da sem ga spoznal«.

Ohranil naj bi kulturo podjetja

Abel, ki je dolgo veljal za Buffettovega naslednika, bo zdaj stopil v ospredje. Čeprav nima Buffettove karizme, naj bi ohranil kulturo podjetja. Buffett je še povedal, da večina upravnega odbora pred objavo ni vedela za njegovo odločitev, izjema sta bila njegova otroka, ki sta člana odbora. Upravni odbor Berkshirea se bo danes sestal zaradi razprave o tranziciji.

Abel, star 62 let, je podpredsednik podjetja od leta 2018, leta 2021 pa je bil imenovan za predvidenega naslednika na mestu izvršnega direktorja.

FOTO: Johannes Eisele/AFP

Buffettova odločitev je zasenčila poslovne rezultate za prvo četrtletje, kjer je dobiček padel na 4,6 milijarde dolarjev, kar je precej manj kot lanskih 12,7 milijarde, navaja AP. Zmanjšanje dobička je predvsem posledica padca vrednosti naložb in izgube 860 milijonov dolarjev zaradi zavarovalnih škod, povezanih s požari v Kaliforniji.

Tudi operativni dobiček, ki ga Buffett meni za bolj merodajnega, je padel za 14 odstotkov na 9,6 milijarde dolarjev. Analitiki so sicer napovedovali še slabši rezultat. Glavni razlog za padec so bile nižje številke na področju zavarovanja, medtem ko so se rezultati na področju železnic in energetike izboljšali. Podjetje je opozorilo, da so prihodnji rezultati lahko pod vplivom geopolitičnih razmer in trgovinske politike, ki so se v letu 2025 močno spremenile.

Berkshire ima zdaj rekordnih 347,7 milijarde dolarjev gotovine, saj Buffett ne najde dovolj privlačnih naložb. Pravi, da ga trenutne razmere na trgu ne prepričajo, kljub temu pa ostaja optimističen glede podjetij, kot je Apple, ki ga še vedno visoko ceni.