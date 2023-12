Z inovativno embalažo do manjše uporabe plastike

Tudi v industriji embalaže se postavljajo novi standardi tudi z inovacijo, kot je Easy Bowl, ki jo je razvilo podjetje DS Smith. To je vodilno na področju inovativnih in trajnostnih embalažnih rešitev iz valovitega kartona.

Embalažna inovacija Easy Bowl je rezultat dveletnega razvoja, uvedli pa so jo v partnerstvu s skupino Panvita. Inovacija je bila, kot so sporočili, razvita tudi v partnerstvu s podjetjem za proizvodnjo pakirnih linij Multivac, kar vključuje termoformirne stroje in stroje za zapiranje pladnjev.

Inovativna embalaža zmanjšuje uporabo plastike za do 85 odstotkov, v primerjavi s standardnimi plastičnimi banjicami. Pravijo, da nameravata podjetji s to inovacijo na letni ravni nadomestiti kar 1,6 milijona pladnjev za pakiranje mesnin, ki so bili do zdaj v celoti izdelani le iz plastike. Mesnine blagovne znamke Ave pa so prvi Panvitini izdelki na prodajnih policah v Sloveniji, ki so pakirani v novo, bolj trajnostno embalažo.

Spodbuda za celotno industrijo

Generalni direktor DS Smith Slovenija Michal Zawistowski poudarja, da so pripravljeni na širšo implementacijo Easy Bowla ne le v Panviti, ampak tudi na slovenskem in evropskem trgu. »Embalažo DS Smith Easy Bowl vidimo v širokem spektru mesnih in drugih živilskih izdelkov, ki so pakirani v stiropornih ali plastičnih pladnjih. Govorimo o milijonih kosov plastične embalaže, ki bi jih lahko nadomestili s kartonsko, s čimer bi porabo plastike zmanjšali za do 85 odstotkov, odvisno od dimenzij in izvedenke embalaže. Ponosni smo, da skupaj s partnerji, kot je Panvita, lahko pripomoremo k bolj trajnostni prihodnosti. V DS Smith Slovenija smo ponosni, da lahko ponudimo rešitve, ki so ne le tehnično dovršene, ampak tudi izjemno prilagodljive in trajnostno naravnane.«

Pakiranje v novo inovativno embalažo DS Smith Easy Bowl. FOTO: Jaka Ceglar

Raziskava DS Smith je pokazala, da polovica evropskih potrošnikov danes bolj aktivno ločuje in reciklira odpadke kot pred petimi leti, 50 odstotkov kupcev pa prav tako išče embalažo iz reciklabilnih materialov. Še več, 62 odstotkov potrošnikov je pripravljenih plačati več za embalažo z manj ali brez plastike​​.

Direktor skupine Panvita Toni Balažič pa dodaja, da so z uvedbo nove embalaže naredili pomemben korak naprej v zavezi za zmanjšanje okoljskega vpliva. »Ta inovacija se popolnoma sklada z našimi cilji, kot so 40-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030, povečanje nabave trajnostno pridelanih surovin in uporaba vsaj 75 odstotkov reciklirane embalaže. Verjamemo, da s tem ne le izpolnjujemo svoje zaveze trajnosti, ampak tudi spodbujamo celotno industrijo k odgovornejšemu ravnanju z viri in boljšemu varovanju okolja. S tem utiramo pot za bolj zdravo in trajnostno prehransko verigo.«

Zasnova nove embalaže

DS Smith Easy Bowl je zasnovan za ohranjanje kakovosti in svežine izdelkov, pri čemer stabilen rob zagotavlja hermetično zapiranje in podporo modificiranemu atmosferskemu pakiranju (MAP). »Raznolikost oblik, velikosti in konstrukcij omogoča prilagodljivost tehničnim zahtevam že obstoječe proizvodne opreme, kar za proizvajalce pomeni lahek prehod na novo embalažo. Tak pristop odpravlja potrebo po obsežnih in dragih prilagoditvah proizvodnih linij, kar Easy Bowl postavlja kot idealno izbiro za podjetja, ki želijo zmanjšati svoj okoljski vpliv brez kompromisov pri proizvodni učinkovitosti,« so še zapisali v sporočilu.