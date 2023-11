Embalaža se kopiči, zato novi predpisi

V nadaljevanju preberite:

V Evropski komisiji opozarjajo, da se EU 40 odstotkov nove plastike in 50 odstotkov novega papirja nameni za embalažo, količine pa še naprej rastejo. V Sloveniji je lani nastalo približno 317.000 ton odpadne embalaže, pa ugotavljajo na Statističnem uradu. To je skoraj 10 odsotkov več kot v predkoronskem letu 2019. Raziskovalci mikroplastike ob tem ugotavljajo, da v naravi konča predvsem embalaža, ki za nas nima vrednosti. Tudi zato so določila predloga prenovljene direktive o embalaži in odpadni embalaži precej ambiciozna.

Vso embalažo se bo leta 2030 dalo reciklirati, je prva točka predloga direktive o kateri bo ta teden, ki je tudi Evropski teden zmanjševanja odpadkov (od 18. do 26. novembra), razpravljal Evropski parlament. Letošnja tema je embalaža, ki bo morala biti za polno recikliranje najprej učinkovito ločeno zbrana. Oblikovana bo morala biti tako, da je recikliranje preprosto. To tudi pomeni, da bo treba urediti tokove posameznih vrst embalaže.