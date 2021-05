Z novo garažo lovijo več avtov – tudi s Kitajske

V nadaljevanju preberite:

»Nove naložbe so pomemben signal, da Luka Koper misli resno pri napovedi, da ostaja prvo pristanišče v severnem Jadranu. Začetek gradnje drugega tira pa sporoča, da imamo vizijo, saj omogoča rast slovenske logistike.« To je ob odprtju novega bertoškega vhoda in velike garažne hiše v pristanišču povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Z novo garažno hišo utrjuje vodilno mesto med lukami v Sredozemlju in peto v Evropi.