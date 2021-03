Za uspešen nastop na tujih trgih

Z znanjem do uspešnega osvajanja tujih trgov

5. 4. 2021 in se pridružite več kot 170 podjetjem, ki so program že uspešno opravili. Vašo prijavo lahko pošljete doin se pridružite več kot 170 podjetjem, ki so program že uspešno opravili.

S sejemskimi nastopi do novih poslovnih kontaktov

Po uspešno izvedeni predstavitvi slovenskih podjetij na sejmu IDEX v Združenih arabskih emiratih v februarju SPIRIT Slovenija letos načrtuje izvedbo skupinskih sejemskih predstavitev tudi na sejmih Moulding Expo, Arab Health, Ligna, Anuga, Tuttofood, IBA in Metstrade, hkrati pa načrtuje sejemske aktivnosti tudi v prihodnje.

Maison&Objet , ki bo septembra 2021 v Parizu,

, ki bo septembra 2021 v Parizu, IMM , ki bo januarja 2022 v Kölnu, in

, ki bo januarja 2022 v Kölnu, in Stockholm Furniture and Light Fair, ki bo februarja 2022 v Stockholmu.

Zakaj na sejem prek agencije SPIRIT Slovenija?

Agencija bo v okviru skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini izvedla organizacijo sejemskega dogodka in koordinirala aktivnosti s podjetji, poskrbela za čim boljšo lokacijo razstavnega prostora ter krila stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov in vpisa razstavljavcev v sejemski katalog.

​Predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu Maison&Objet. FOTO: arhiv SPIRIT Slovenija, javna agencija

Najprestižnejši dogodek leta: EXPO 2020 v Dubaju

Predstavite svoje podjetje v Dubaju

SPIRIT Slovenija vabi slovenska podjetja, ki delujejo v skladu s smernicami »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.« k celoviti predstavitvi svojih prebojnih rešitev za najrazličnejše izzive na področju trajnosti.



Podjetja bodo lahko svoje rešitve predstavila v okviru krovnih tematik slovenskega paviljona: podnebje in biodiverziteta, vesolje, razvoj mest in podeželja, tovarne prihodnosti in razvoj materialov, digitalizacija in umetna inteligenca, potovanja, povezovanje in mobilnost, trajnostni razvoj, zelene tehnologije in les, zdravje in dobro počutje, prehrana in kmetijstvo, kulturne in kreativne industrije ter voda.



Za podjetja, ki bi se želela predstaviti na EXPO Dubaj, so oblikovali dve vrsti promocijskih paketov: Podjetniški paket je namenjen podjetjem, ki bodo imela na EXPU 2020 priložnost en teden v razstavnem prostoru s svojimi izdelki in storitvami naslavljati končne kupce; vrednost paketa je 5.000 EUR brez DDV.

je namenjen podjetjem, ki bodo imela na EXPU 2020 priložnost en teden v razstavnem prostoru s svojimi izdelki in storitvami naslavljati končne kupce; vrednost paketa je 5.000 EUR brez DDV. Poslovni paket je namenjen podjetjem, ki bodo na EXPU 2020 en teden s svojimi izdelki in storitvami naslavljala druge poslovne subjekte z namenom širitve poslovanja; vrednost paketa, ki zajema več storitev za podjetja, znaša 10.000 EUR brez DDV. Podjetjem bo zagotovljena podpora s stalno prisotnostjo vrhunsko usposobljenega (slovensko govorečega) osebja na paviljonu ter celovita tehnološka in logistična podpora, ki bo omogočala izvedbo različnih poslovnih dogodkov. Podjetja si lahko del stroškov predstavitve pokrijejo in vavčerja za udeležbo v gospodarskih delegacijah.



Zainteresirana podjetja lahko svoj 30. 4. 2021 oziroma do zapolnitve predstavitvenih kapacitet. Interes se bo obravnaval po vrstnem redu prispetja. SPIRIT Slovenija vabi slovenska podjetja, ki delujejo v skladu s smernicami »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.« k celoviti predstavitvi svojih prebojnih rešitev za najrazličnejše izzive na področju trajnosti.Podjetja bodo lahko svoje rešitve predstavila v okviru krovnih tematik slovenskega paviljona: podnebje in biodiverziteta, vesolje, razvoj mest in podeželja, tovarne prihodnosti in razvoj materialov, digitalizacija in umetna inteligenca, potovanja, povezovanje in mobilnost, trajnostni razvoj, zelene tehnologije in les, zdravje in dobro počutje, prehrana in kmetijstvo, kulturne in kreativne industrije ter voda.Za podjetja, ki bi se želela predstaviti na EXPO Dubaj, so oblikovali dve vrsti promocijskih paketov:Podjetjem bo zagotovljena podpora s stalno prisotnostjo vrhunsko usposobljenega (slovensko govorečega) osebja na paviljonu ter celovita tehnološka in logistična podpora, ki bo omogočala izvedbo različnih poslovnih dogodkov. Podjetja si lahko del stroškov predstavitve pokrijejo prek vavčerja za nastop na mednarodnih forumih v tujini inZainteresirana podjetja lahko svoj interes za sodelovanje pošljete dooziroma do zapolnitve predstavitvenih kapacitet. Interes se bo obravnaval po vrstnem redu prispetja. Več informacij o predstavitvi Slovenije na EXPO Dubaj.

Slovenski paviljon, s katerim se bo drzava predstavila na svetovni razstavi Expo, ki bo potekala od 1. oktobra letos do 31. marca 2022. FOTO: Nebojsa Tejic/STA

FOTO: Nebojsa Tejic/sta

Slovenski nacionalni paviljon na EXPO Dubaj 2020. FOTO: animacija PIRSS

Slovenski nacionalni paviljon na EXPO Dubaj 2020. FOTO: animacija PIRSS

Slovenski nacionalni paviljon na EXPO Dubaj 2020. FOTO: animacija PIRSS

Finančne spodbude za izvoz

spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti, rok za posredovanje vlog je 23. 4. 2021;

sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022, na katerega se lahko prijavite do 14. 5. 2021;

krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov, rok za posredovanje vlog je 30. 9. 2021;

vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«, na katerega lahko vlogo pošljete do 1. 10. 2021.

Kako pripraviti izvozni načrt, raziskati trg, pripraviti marketinško strategijo in prodajno predstavitev, s katero boste prepričali tujega kupca, kako se naučiti učinkovitih pogajanj, upoštevati medkulturne razlike in uvesti spremembe v podjetje? To so samo nekatera vprašanja, na katera boste odgovore dobili v okviru mednarodnega izobraževalnega programaki ga organizira agencija SPIRIT Slovenija.Program ITM poteka v angleškem jeziku in je kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja. Izpeljan je v obliki serijePassport2Export ter petihKomu je izobraževalni program ITM namenjen? Vsem zaposlenim v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki želijo na področju mednarodnega poslovanja strokovno napredovati in prispevati k uspešni širitvi podjetja na nove tuje trge. Stroške izvedbe programa krije SPIRIT Slovenija.Sejemski nastopi prispevajo k učinkovitejšemu poslovanju podjetij v tujini, saj omogočajo predstavitev izdelkov, storitev in tehnoloških rešitev potencialnim poslovnim partnerjem, pridobitev novih poslovnih kontaktov in spoznavanje tujega tržišča.SPIRIT Slovenija tudi letos vabi zainteresirana, da jim doposredujete interes za udeležbo na treh sejmih:Dopa lahko podjetja pošljete tudi interes za skupinsko udeležbo na drugih mednarodnih sejmih v tujini v letu 2022 in prvem četrtletju leta 2023.Svetovna razstava EXPO 2020 v Dubaju bo potekala pod sloganomod. To je izjemna priložnost za širitev slovenskega znanja in gospodarstva na nove trge.Glavne teme tokratne svetovne razstave bodo mobilnost, trajnost in priložnost. Na razstavi se bo predstavilo več kot 190 držav, med njimi tudi Slovenija z lastnim paviljonom.Slovenija se bo pod sloganom. predstavila v sklopu trajnosti, svetovno javnost pa bo nagovarjala z zgodbami, ki prepletajo neokrnjeno naravo, znanje, inovacije in prebojnost slovenskega gospodarstva. Dubaj, v katerem ima svojo podružnico več kot 70 % največjih svetovnih podjetij, predstavlja osrednjo poslovno točko za trge Bližnjega vzhoda, južne Azije in Afrike, na katerih živi več kot 3 milijarde ljudi, kar poleg 25 milijonov obiskovalcev svetovne razstave pomeni dodatno odlično priložnost za promocijo slovenskega gospodarstva in sklepanje novih poslovnih partnerstev.S tem namenom bo v slovenskem paviljonu, ki se razprostira na 1.550 mvelikem razstavnem prostoru in leži na izjemno vidni lokaciji, tik za vhodom na prizorišče Expa, urejeno slovensko poslovno središče. Vrhunski ambient bo v celoti namenjen organizaciji poslovnih dogodkov, posebnost poslovnega središča pa bo tudi stalna ponudba vrhunske slovenske gastronomije.Tudi v letošnjem letu lahko pridobite finančna sredstva za sofinanciranje izvoznih aktivnosti v okviru javnih razpisov za:Več informacij o aktivnostih javne agencije SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike je na voljo na www.izvoznookno.si.