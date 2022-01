Za javne naročnike tudi štirikrat dražja elektrika

V nadaljevanju preberite:

Javni naročniki, ki v zadnjih tednih z razpisi iščejo dobavitelja električne energije ali zemeljskega plina, se srečujejo s precej višjimi ponudbami kot v preteklosti. Za elektriko in zemeljski plin bodo občine, komunale, šole, ministrstva in druge javne ustanove morali plačevati tudi štirikrat več kot doslej. Več javnih naročil pa se končna neuspešno, saj vse ponudbe presegajo sredstva naročnika ali pa se na razpis ne prijavi nobeno podjetje, kaže naša analiza. Kdo vse bo plačeval več in kakšne so podražitve? Kakšne težave še imajo javni naročniki in kako jih rešujejo?