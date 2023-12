Za kupca želimo ostati destinacija številka ena

Največjo kolesarsko trgovino v Sloveniji v ljubljanskem Cityparku, kjer so bili pravi hit pri kupcih nakupi dresov naših kolesarskih asov, so za zimsko sezono pripravili ponudbo smučarske opreme. Aleš Černe, direktor podjetij Hervis Slovenija in Hervis Hrvaška, je povedal, da se je pri stabilizaciji dobavnih verig ocena stroškov logistike obrnila na staro raven, pri končnem produktu pa je še vedno močan vpliv inflacije.

Gospod Černe, preteklo je že pet mesecev od odprtja največje kolesarske trgovine v Sloveniji. Kako so jo sprejeli kupci?

Kupci so trgovino zelo dobro sprejeli. Za nas je zelo pomembno, da trgovino, ki smo jo odprli v spodnji, kletni etaži, z veseljem obiskujejo. Ponudba tako koles kot drugega asortimenta je naletela na lep odziv pri kupcih, zato smo s temi prvimi meseci zelo zadovoljni in trgovina je dosegla svoj namen.

Kaj pa jih je najbolj pritegnilo?

Vsekakor so to kolesa, ker smo ponudili veliko novih, predvsem so to kolesa znamk Merida, Elan, Rog in Kilimanjaro, ter nekaj novih atraktivnih modelov električnih koles. Zadovoljni smo tudi s prodajo opreme, na enem mestu smo namreč ponudili največ, kar je mogoče v Sloveniji.

Odlično so bili sprejeti tudi dresi naših kolesarskih asov – Pogačarja, Rogliča, Mohoriča in slovenske kolesarske reprezentance. Seveda so nam pri tem pomagali tudi uspehi teh tekmovalcev. Dresi so bili pri kupcih pravi hit!

Kakšen tip kupcev se zanima za nakup e-koles in za kakšen namen?

To je razvidno iz prodanih produktov. Zelo veliko kupcev električna kolesa uporablja kot prevozno sredstvo, in sicer za prevoz v šolo, službo, po opravkih. Mislim, da se v Sloveniji tako kot v zahodni Evropi uveljavlja trend uporabe kolesa namesto avtomobila. Torej, da s tem, ko se s kolesom pripelješ, na primer, v službo, hkrati nekaj narediš tudi zase. To je dobro tako iz zdravstvenih, stroškovnih kot okoljevarstvenih razlogov.

Junija je Hervis odprl največjo kolesarsko trgovino v Sloveniji. Foto Črt Piksi/Delo

Imamo pa tudi kupce športnike električnih koles, vendar bi težko rekel, katerih je več. Mislim, da so kar precej enakomerno zastopani – torej kupci športniki, ki uporabljajo električno kolo za osvajanje novih ciljev, novih razdalj ali višin, ki jih prej morda niso mogli, tudi, na primer, zaradi zdravstvenih omejitev.

Na voljo je tudi najem električnih koles, vendar ta segment še ni tako razvit. V bistvu je ponudba tako nova, da jo kupci še vedno bolj opazujejo, kot uporabljajo. Mogoče so pri tem tudi določene ovire, ker je treba električno kolo, ki je težje od navadnega, shraniti ali prevažati z avtomobilom, za to pa moraš, na primer, imeti dovolj prostoren prtljažnik. Ni tako preprosto in kupec morda tudi zaradi tega potrebuje nekaj časa, da ponudbo sprejme.

Pred vrati je nova sezona, tokrat smučarska. Kaj ste novega pripravili?

Na tej uveljavljeni športni lokaciji v Cityparku na tej novi površini, skladno s projektom največje kolesarske trgovine, smo pripravili največjo smučarsko trgovino. Zaradi vremenskih razmer se kolesarska sezona med novembrom in februarjem namreč pritaji, zato to površino uporabimo za drug namen. Na tej površini imamo največjo smučarsko trgovino – vse za alpsko smučanje, tek na smučeh, turno smučanje – na voljo so uveljavljeni asortimenti s kar nekaj novostmi, ki jih ponujajo dobavitelji.

Kakšna je zdaj praksa pri izposoji smučarske opreme?

Izposoja smučarske opreme je že precej uveljavljena, najbolj so v izposoji smuči. Velikokrat si kupci opremo izposodijo tudi kot preizkus pred nakupom. Predvsem pa si kar veliko kupcev smuči ne kupuje več, ampak si jih za teden smučanja izposodijo. Prav tako tudi za otroke, kjer ponujamo že uveljavljen paket najema smuči za celotno sezono, saj otrok smuči v eni ali dveh sezonah prerase. Možno si je izposoditi vse kategorije smuči po zelo ugodnih cenah.

V Cityparku je Hervisova največja smučarska trgovina – vse za alpsko smučanje, tek na smučeh in turno smučanje. Foto Andraž Blaznik

Tudi za turno smučanje je poleg prodaje na voljo izposoja tako smuči kot tudi pripadajoče opreme. Turno smučanje se namreč zelo uveljavlja, saj je z vidika dnevnih stroškov ali samega preživljanja dopusta tudi ugodneje. Poleg tega si ljudje prizadevamo za nekoliko drugačno preživljanje prostega časa. Turno smučanje je tudi zelo aeroben šport, pri katerem na drug način preživimo prosti čas v naravi. Zame je turno smučanje kot vožnja s kabrioletom. Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti na opremo, to je lavinski set za varovanje, katere delovanje naši prodajalci razložijo. In tudi to opremo si je mogoče izposoditi.

Zima je tudi čas, ko se ljudje vračajo v fitnese. Kaj vse lahko dobijo pri vas?

V kletni etaži naše trgovine v Cityparku ponudbo za zimske športe dopolnjujemo z opremo za fitnes. Hervis je namreč dolgoletni uveljavljeni prodajalec tovrstne opreme, ponujamo pa vse sobne naprave in tudi druge dodatke za ureditev domačega fitnesa. Na enem mestu bo tako dostopna ponudba opreme za fitnes, ki jo je mogoče pred nakupom tudi preizkusiti.

Pri fitnesu je pomembno, koliko prostora ima človek doma. Posebno pri tekaških stezah je pomembno, ali kupec razpolaga z večjim prostorom, kamor jo lahko namesti. Zelo popularna so sobna kolesa in veslači, najbrž tudi zato, ker zavzamejo manj prostora. Ogromno prodamo tudi pribora, kot so različne male uteži, krepilci, trakovi, elastike in drugo. Po tem sodeč, ljudje zelo veliko treniramo doma.

Za vse izdelke, pri katerih potrebujemo kakršnokoli analizo, to tudi omogočamo – na primer analizo stopala za nakup pravilne obutve ali analizo telesa za izbor pravilnega kolesa. Na vseh ravneh poskušamo kupcu zagotoviti celovit servis.

Katere storitve pa ponujate?

Absolutno želimo kupcu ponuditi celovito storitev, ne samo da mu produkt ponudimo po ugodni ceni, ampak tudi na obroke. Za ugodnejše in kakovostnejše sodelovanje ponujamo včlanitev v Hervis SportsClub. Za vse izdelke, pri katerih potrebujemo kakršnokoli analizo, to tudi omogočamo – na primer analizo stopala za nakup pravilne obutve ali analizo telesa za izbor pravilnega kolesa. Na vseh ravneh poskušamo kupcu zagotoviti celovit servis. V tem času je zelo pomemben servis smuči, kjer odpravljamo vse vrste poškodb smuči, montiramo, impregniramo, brusimo robnike in podobno.

Sicer pa je vse naše izdelke mogoče kupiti tudi po spletu z dostavo na dom ali s prevzemom v trgovini. Naša prednost je, da imamo v Sloveniji že 21 poslovalnic, zato kupec lahko zamenja izdelke kjerkoli za drug artikel.

Ali so se dobavne verige že izboljšale?

Dobavne verige so se izboljšale oziroma razmere v dobavnih verigah so se stabilizirale tako, da imamo vso zimsko opremo dobavljeno. In tudi za prihodnje leto ne pričakujemo več težav. Je pa res, da se iz dneva v dan ukvarjamo z zviševanjem cen – po eni strani se je pri stabilizaciji dobavnih verig ocena stroškov logistike obrnila na staro raven, pri materialih oziroma končnem produktu pa se vpliv podražitev oziroma inflacije še vedno močno pozna.

Glede gospodarske rasti so razmere manj ugodne, gotovo pa so napovedi iz zahodne Evrope o inflaciji pozitivne, saj naj bi se inflacija v prihodnjih letih umirila.

Aleš Černe: Še naprej želimo izpolnjevati želje kupcev tako glede izbire kot dodatnih storitev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kakšni trendi pa se kažejo v trgovini?

Kupec je vse bolj ozaveščen in v zadnjem času tudi previden pri nakupu. Dejstvo je, da je kar nekaj produktov, s katerimi se srečujemo vsak dan, precej dražjih in tudi to vpliva na prodajo naših dobrin. To pomeni, da je kupec pri nakupu bolj zadržan in predvsem o njem prej dobro razmisli.

Nakupi pa so tudi vremensko pogojeni. Torej, predvsem pozimi se večji del prodaje uresniči, če je vreme ustrezno oziroma je na smučiščih vsaj umetni sneg. Poleg tega bo marsikatera oprema prej romala na servis za popravilo, kot da bi si privoščili novo.

Kako uspešnih je bilo letošnjih prvih deset mesecev?

Gotovo smo za letošnje leto pričakovali boljšo prodajo, kot je dejanska. V bistvu pri teh prodajnih številkah opažamo velik trend stabilizacije prodaje. Ampak na vse to so vplivali nepredvideni dogodki, nihče namreč ni pričakoval tako obsežnih poplav, nove vojne in še drugih dodatnih presenečenj oziroma nepredvidljivih razmer.

In kakšni so načrti za prihodnje leto?

Za prihodnje leto si vsekakor želimo, da bi se nam uresničili vsi načrti, predvsem tisti, povezani z lokacijo te kolesarsko-smučarske trgovine. Torej, da bo ta trgovina v Cityparku še naprej destinacija številka ena v Sloveniji ter da bo kupec to tudi prepoznal in lahko izpolnil svoje želje tako glede izbire kot dodatnih storitev.