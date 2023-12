Smučišča z novimi žičnicami, a tudi dražjimi vozovnicami

V nadaljevanju preberite še:

Na Kopah, Rogli, Mariborskem Pohorju, Treh Kraljih in v Kranjski Gori je že mogoče smučati, na Krvavcu upajo, da bodo naprave lahko pognali prihodnji teden, mnoga smučišča pa še pripravljajo snežno odejo ali čakajo nanjo. Kanin do nadaljnjega ostaja zaprt, saj nima dovoljenja za obratovanje. Žičničarji se zavedajo, da zaradi vse milejših zim ne morejo biti odvisni le od snežnih radosti, zato so s številnimi naložbami letos razširili svojo ponudbo.